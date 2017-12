RCN Noticias del Meta

TITULARES

“Celebró que Marcela Amaya quiera poner en tarima los temas que he denunciado y seguiré denunciando”, ripostó el ex candidato a la Gobernación del Meta Hernán Gómez Niño directivo Nacional del Centro Democrático quien fue señalado por la gobernadora de acosarla y presionarla psicológica y políticamente de manera permanente. La confrontación entre los dos políticos de la región se viene presentando desde 2015 cuando se dio la campaña para la Gobernación confirmó la misma mandataria quien dijo que permitirá más agresiones. Según la mandataria Hernán Gómez la señala de no ser ella quien toma las decisiones en su administración si no su esposo el ex congresista Jorge Carmelo Pérez

El martes a las 8 de la mañana seguirá en el juzgado 52 Penal Municipal de Control de Garantías de Paloquemao en Bogotá la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra 12 personas, entre funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM y contratistas representantes de la Unión Temporal Dobles Calzadas, involucradas en la investigación Malla Meta según la Fiscalía por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. En las audiencias que iniciaron ayer se les imputa cargos aJuan José Casasfranco gerente del AIM y los representantes de la Unión Temporal Dobles Calzadas Mauricio Mejía Hoyos, Ana Elvia Carranza e Ivan Alberto Pérez Gómez así como a 8 personas más. Estas audiencias pueden durar varios días debido a que son bastantes las personas imputadas comentaron abogados expertos en temas penales

Le dieron detención domiciliaria al ex alcalde de Mapiripán Jorge Iván Duque Lenis por parte del juzgado primero de control de garantía de Villavicencio donde se adelanta la investigación por presunta corrupción contra él y 16 personas más incluyendo el actual alcalde Alexánder Mejía. La orden de detención domiciliaria con la que se cobijó al ex alcalde se hizo efectiva desde ayer cuando terminó la audiencia. La solicitud de medida de aseguramiento hecha por la Fiscalía contra el actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía, también por el mismo hecho, se resolverá hasta el próximo lunes 4 de diciembre

“El departamento del Meta no tiene nada que ver con la contratación de tamales de 30 millones de pesos para niños de Santander” salió a aclarar el secretario de Educación, Juan Diego Muñoz Cabrera. “Quiero reiterar que el contrato de tamales de 30 millones de pesos para los niños sucedió en el departamento de Santander, y no en el Meta. Es muy importante para nosotros hacer claridad en el tema, luego de que se han registrado comentarios negativos frente al Programa de Alimentación Escolar (PAE) que nosotros implementamos en el departamento” dijo el funcionario

Milton Rendón defensor ambiental denunció que por licencia entrega por CORMACARENA a una empresa, se están talando árboles en el municipio de San Martín, donde asegura que la entidad ambiental no tuvo en cuenta las reclamaciones de la comunidad

Desde hoy empezarán las sesiones extraordinarias en la Asamblea del Meta, las cuales irán desde el 1 hasta el 19 de diciembre según la convocatoria hecha por el gobierno departamental

El concejal Felipe Harman explicó por qué voto negativo el presupuesto 2018, asegurando que el DNP establece que Villavicencio es la antepenúltima ciudad capital en el Índice de Desempeño Fiscal, un endeudamiento propuesto mayor incluso al de la administración anterior y una enorme caída del recaudo demuestra ineficiencia en las finanzas públicas del municipio.

En el parque Los Libertadores hoy se realizará en Villavicencio la jornada del juguetón con la que se espera recoger regalos para los niños y niñas del Meta confirmó la gobernadora Marcela Amaya García

Recibió reconocimiento a la Rama Judicial por la articulación y el apoyo a la Unidad Policial del Comando de Policía Meta. Un reconocimiento por disponer Jueces para que atiendan de manera eficaz las capturas de los operativos que adelanta la Policía Nacional contra las Bandas Criminales con el fin de que no s vean frustrados sus esfuerzos

La Policía del Meta anunciará hoy que incautaron dos toneladas de pólvora días previos al inicio de la temporada de fin de año. Recordó la prohibición en la venta y distribución de pólvora

11 días después, hallaron el séptimo cuerpo de los día 10 indígenas que cayeron en aguas del río Orinoco en el sector de Ventanas en Puerto Carreño Vichada según confirmó la Defensa Civil, donde continúan la búsqueda de los cuerpos aun desaparecidos. Se realizó una miza en memoria de las diez víctimas en Ventanas, con acompañamiento de las La Guardia Nacional Venezolana y algunos familiares de los desaparecidos. Los organismos de socorro confirmaron que el último cuerpo hallado es el de una menor identificada como Celina Castro, en costas venezolanas cerca al lugar donde naufragó la embarcación que llevaba 18 indígenas venezolanos y un cargamento de patilla

Por solicitud de la Fiscalía Primera Especializada de Puerto Carreño recibieron medida de aseguramiento, consistente en detención intramuros 20 personas, entre ellas 9 militares y unomás, con detención no privativa de la libertad, investigados portráfico de alucinógenos para financiar grupo armado ilegal en el Vichada. Según la Fiscalía los detenidos estarían comercializando estupefacientes dentro del Brigada Selva 28 del Ejército Nacional e incluso intercambiarían material de intendencia de las Fuerzas Militares por alucinógenos, con complicidad de funcionarios de la Institución a cambio de dinero en efectivo

DEPORTES

La Selección Meta jugará a las 9:00 de la mañana de este viernes la fase de cuartos de final del Campeonato Nacional de Escuelas Formativas de Fútbol de Salón

El quinteto metense que avanzó con 4 puntos en el segundo puesto del grupo A de la ronda eliminatoria del evento con sede en Viterbo, Caldas, enfrenta a Tolima en el camino a la semifinal.

El seleccionado metense derrotó en el clasificatorio a Risaralda 9 a 0 y a Quindío por 15 a 2 y cayó frente al representativo caldista por 1 a 4 anotaciones.

La mañana de este sábado se realizará en la sede Barcelona la Carrera Atlética de la Universidad de los Llanos

La competencia del deporte base callejero se disputará sobre una distancia de 10 kilómetros para la categoría abierta.

Un trayecto de 5 kilómetros recorrerán los participantes estudiantiles y docentes en otra categoría y a la par se hará un festival infantil destinado a pequeños hijos de docentes, directivos de Unillanos y residentes en el sector donde se ubica la institución de educación superior.

Un triunfo y un empate logró en tres partidos el Club de fútbol Libertad de Villavicencio en un periplo por el Valle del Cauca

En la victoria alcanzada los dirigidos por el técnico Juan Carlos Rodríguez derrotaron a Real Independiente de Ginebra con marcador de 5 goles a 1.

En un segundo buen resultado el equipo prejuvenil metense empató a 2 goles ante Cortuluá y la única derrota la sufrió en el juego con Fútbol Paz de Jamundí por 2 a 3 goles.