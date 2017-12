RCN Noticias del Meta

TITULARES

Solo quedarán trabajando en Villavicencio, el Meta y los restantes departamentos de la Orinoquia, los Juzgados municipales de Control de Garantías de Adultos y de Adolescentes, los de Ejecución de Penas, los Especializados y el Consejo Seccional después del miércoles 19 de diciembre cuando empiece la vacancia judicial la cual se extenderá hasta el jueves 11 de Enero según confirmó el Consejo Seccional de la Judicatura donde adelantan trabajo en estos días hábiles que les quedan de 2017 para dejar al día la rama judicial de la región

Hoy se desarrollará en el Tribunal Superior de Bogotá, la audiencia en la que el magistrado del Consejo Superior de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista espera que se le resuelva una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que lo mantiene en la cárcel la Picota desde junio de este año por el escándalo de corrupción en la rama judicial de esta parte del país. El magistrado argumentó en su solicitud que s ele de el mismo trato de los magistrados Joel Trejos y Fausto Rubén Díaz quienes están involucrados en la misma investigación pero estos dos si quedaron en libertad

Aldemar Baquero se declaró satisfecho con la escogencia final de su nombre para integrar la lista a la Cámara de Representantes por el Meta en el partido Centro Democrático donde al Senado postularon en lista abierta y en el puesto 11, a la empresaria y actual congresista Nora Tovar Rey y a la Cámara Representantes y con lista abierta a Fernando Sierra Ramos, quien ostenta esa curul con el número 101, Andrés Alberto Holguín con el 102 y Aldemar Baquero con el 103

Con el número 99 y con el aval del partido Opción Ciudadana el ex diputado John Leoncio Jaramillo postuló su nombre al Senado de la República. Con esta postulación serían hasta ahora cuatro los aspirantes al Senado por el Meta junto a Martiza Martínez Aristizabal de la U, por Cambio Radical el reconocido contratista de la EMSA e ingeniero eléctrico Fredy Hernán Pérez y Nora Tovar Rey del Centro Democrático. Por el camino quedaron varios que levantaron la mano pero a quienes los apoyos políticos y económicos no les alcanzaron entre ellos Darío Vásquez y José Luis Ramírez. Otros de los que no alcanzaron a gestionar el aval fue el ex diputado Carlos Osorio quien otra vez quería ir al Senado por el partido Liberal y no pudo

El nuevo partido político de las FARC no tendrá lista a la Cámara de Representantes por el Meta, ni por el Vichada ni por el Guaviare confirmaron sus directivos quienes se concentrarán en las listas y nombres que se autorizaron por parte del proceso de paz y el Congreso de la República. En el Meta tampoco tendrían lista a la Cámara de Representantes el partió de la U, aunque Lucy Contento la actual representante estaría luchando para armar la lista este mismo lunes cuando se vence el plazo. Tampoco irán los Conservadores y el Polo Democrático Alternativo. Hoy definirían el Partido Alianza Verde y el MIRA si van o no a la Cámara de Representantes

Alejandro Vega Pérez y Angello Villamil se inscribirían hoy en lista cerrada a la Cámara de Representantes por el partido Liberal. Los rojos del Meta, quienes no tendrían candidato propio al Senado, inscribirán su lista hoy luego de obtener sus avales y de consolidar los tres nombres que se completarían con el de Eleazar Durán luego de que Andrea Verdugo no aceptara la invitación. Se advierte que Angelo Villamil habría desistido de su idea de ir al Senado y acompañar a Vega Pérez en la lista a la Cámara para intentar mantener la curul existente y sacar una nueva

Otro partido que sí se presentó a la Cámara de Representantes fue Cambio Radical con Jaime Rodríguez Contreras, Adriana Sarria ex alcaldesa de Fuente de Oro y el ex alcalde de Puerto López Juan Walteros quienes ya inscribieron sus nombres y empezaron campaña con lista cerrada

Integrantes del Polo Democrático del Meta salieron a respaldar la escogencia de Sergio Fajardo como el candidato presidencial por la coalición Colombia dejando atrás a su respaldado el senador Jorge Enrique Robledo. El concejal de Villavicencio Felipe Harman dijo que esa designación hace parte de un acto de generosidad de Robledo, su jefe político, quien sigue interesado en que este país realmente cambie

La Procuraduría Regional del Meta confirmó que es en primera instancia el fallo de Inhabilitad y destitución por 10 años que el Ministerio Público le impuso al ex gerente de CORPOMETA Carlos Eleazar López Castro por haber entregado el token o clave de seguridad al tesorero de esa corporación, acción con la que se posibilitó el extravío y pérdida de más de 1200 millones de pesos

El presupuesto de la Empresa Electrificadora del Meta EMSA para 2018, será de 490 mil millones de pesos confirmó el gerente Carlos Alfonso Rojas quien acepta que las mayores debilidades de la entidad en la prestación del servicio están en el Sistema de Distribución Local el cual sigue siendo muy frágil y genera la mayoría de apagones en la región. Asegura el funcionario que para 2018 se proyecta entrar en nuevos negocios para ingresar en generación con fuentes no convencionales como la solar y biomasa que permitirán mejorar la línea trenzada a Puerto López y Puerto Gaitán

En el municipio de Cubarral, en el departamento del Meta sus habitantes y comités promotores, anunciaron que recogerán fondos para hacer la consulta popular minera que les aprobó el Tribunal Administrativo del Meta para el 28 de enero de 2018. En el Meta. En el Meta tres municipios no pudieron hacer sus consultas este año por falta de dinero entre ellos Granada, La Macarena y el Castillo

No se registraron personas quemadas en Villavicencio y el Meta en la primera jornada de fiestas de fin de año este 7 de diciembre según confirmaron los cuerpos de Bomberos y la Policía

Se reabrió la antigua vía al Llano la cual se ha estado cerrando por los derrumbes en la montaña

A las 10 y 30 de la mañana de hoy en el auditorio de la facultad de Medicina de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Barzal de Villavicencio, se socializará la investigación sobre el inventario patrimonial inmaterial de la comunidad indígena JIW asentada en el municipio de Mapiripán en el sur del Meta, la cual fue patrocinada por el Ministerio de Cultura, la Alcaldía de esa localidad, el Instituto de Cultura del Meta y realizada por la corporación Les_Lumiere dijo Alexander Cobo su director

El Concurso Departamental de Artes Plásticas y Visuales ‘Trazos de vida – El arte como oportunidad’, con 12 mil 268 trabajos provenientes de todo del Meta, realizará su ceremonia de premiación mañana martes 12 de diciembre, en Villavicencio

DEPORTES

Atlético Huila ganó la Cuarta Copa Llanera de Fútbol Femenino realizada en el estadio Manuel Calle Lombana de Villavicencio

El tenista nacido en Villavicencio Pedro Julio León se tituló campeón en dobles en el torneo open de paratenis celebrado en Cali

El pedalista de Lejanías Omar Alberto Mendoza dominó la carrera de 120 kilómetros que hizo parte del Festival Llanero

Cinco medallas ganaron deportistas del Meta en la válida nacional de patinaje disputada en Medellín