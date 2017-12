RCN Noticias del Meta

TITULARES

A las 2 y 30 de la tarde de hoy en el juzgado Primero Penal con función de Control de Garantías se realizará la audiencia en la que se definirá la solicitud de imposición medida de aseguramiento intramuros contra el actual alcalde de Mapiripán Alexander Mejía quien es investigado por la Fiscalía por presunta corrupción. Si el juez decide imponer medida de aseguramiento se generaría vacancia en la alcaldía de esa localidad por ser el alcalde titular. El mismo juez le impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria a Jorge Ivan Duque ex alcalde de ese mismo municipio y a 15 personas más entre funcionarios y contratistas del pasado y actual periodo. A 11 de estas personas investigadas ya se les resolvió la solicitud de medida de aseguramiento, 7 de las cuales se fueron con detención domiciliaria y 2 con medidas no privativas. Las irregularidades investigadas se detectaron en la aprobación del plan de desarrollo de Mapiripán y en las construcciones de cocinas y acueductos que no tuvieron en cuenta los principios de la contratación pública y apropiación de recursos

Debe seguir en la cárcel la Picota el magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista. En sala Pena del Tribunal Superior de Bogotá se determinó mantener la medida de aseguramiento en contra del magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio Alcibiades Vargas Bautista quien está recluido en la cárcel la Picota de Bogotá desde agosto de este año, por una investigación de la Fiscalía que le imputó cargos por presuntamente haber incurrido en actos de corrupción en la justicia, con los cuales se beneficiaba a narcotraficantes y paramilitares, que delinquían en el departamento de Meta. El Tribunal, a través del magistrado en ejercicio de control de garantías Alberto Poveda Perdomo dijo que se mantenía la medida de aseguramiento intramuros para evitar un posible entorpecimiento de la investigación que se adelanta. Vargas Bautista solicitó la revocatoria de la medida que lo mantiene en la cárcel alegando derecho a la igualdad al hacer referencia a los otros dos magistrados, Fausto Rubén Díaz Rodríguez y Joel Darío Trejos Londoño, también involucrados en la misma investigación pero que si quedaron en libertad

Juez noveno penal con función de control de garantías desatiende orden de la sala penal de Tribunal Superior de Villavicencio y ordena 30 días de arresto contra la mesa directiva de la ESE Municipal y el pago de 15 días de salarios mínimos de multa por desacato a una acción de tutela que ordenó que la entidad retomara el concurso de méritos para la elección de gerente titular de esa empresa de salud local. Miriam Lema y Doly Forero gerente de la ESE y presidenta de la junta, afectadas con la orden de arresto del juez noveno y a través de su defensa elevaron su protesta dado que el Tribunal Superior ya había fallado para que se revocara la decisión de dicho juzgado, el cual no solo amplió los días de arresto si no envío su decisión a la Fiscalía y a la Procuraduría para que investigue a las dos funcionarias y al alcalde Wilmar Barbosa Rozo. La defensa presentará una nulidad ante el mismo juez para que la decrete contra su mismo fallo

Se reportan disturbios en la cárcel de Villavicencio en el pabellón Santander entre los presos y los guardianes del INPEC por el alto hacinamientos que soportan del más del 100 por ciento. Carlos Morales vocero del sindicato del INPEC en la capital del Meta quien confirmó que varios reclusos resultaron heridos los cuales fueron atendidos en el lugar y otro trasladado al Hospital de Villavicencio

Los taxistas de Villavicencio recibieron con agrado que nos les levanten la restricción del pico y placa desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero, como sí se implementó para los vehículos particulares y motos. Dijeron los conductores consultados que es mejor para ellos que les mantengan la restricción

Diputados liberales del Meta se pronunciaron sobre la lista que conformó el directorio con Alejandro Vega, Angelo Villamil yMaría Fernanda Ramírez Díaz. Mauricio Niño Guayacán dijo que lo único que esperan es que se mantenga la curul que ya se tiene y muy bueno si se logran sacar dos credenciales

El ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga anunció la congelación de precios de más de 600 alimentos entre diciembre y enero de 2018, para beneficio de los consumidores y amas de casa. El acuerdo también lo firmó la Central de Abastos de Villavicencio donde se congelarán 128 productos

Vecinos de zonas lúdicas convocaron a un nuevo cabildo abierto después de haber recogido 4 mil firmas, en los barrios Balata, 7 de Agosto, San Benito, Santa Helena las cuales fueron entregadas a la Registraduría del Estado Civil para su aval y como requisito de convocar un Cabildo Abierto sobre sus inconformidades con la Alcaldía

Se realizará una socialización en Villavicencio con el Ministerio de Transporte en convenio con el Fondo Nacional Del Ahorro para la adquisición de vivienda para el beneficio del gremio transportador de carga pesada en el Llano. La reunión se llevará acabó el próximo viernes 15 de Diciembre 2017 a la 1 pm en la sede del colegio Guillermo niño Barrio La Primavera frente a Makro

En Uribe Meta se realizó la entrega de regalos a los integrantes del Batallón de Infantería No 29 de la Séptima Brigada, Móvil No 2 y Policía por parte de la esposa del presidente María Clemencia de Santos quien estuvo acompañada por el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga

Unidades de la policía del Guaviare realizaron detonación controlada de una granada en la estación de servicio El Progreso, ubicada en el barrio 20 de Julio en San José del Guaviare, donde al parecer un ciudadano alertó a las autoridades de la presencia del artefacto explosivo en el sitio. No se descarta la posibilidad de que la granada hubiera sido lanzada por dos hombres desde una motocicleta. No se reportan víctimas

DEPORTES

La Selección Meta logró la noche del martes la tercera victoria consecutiva en el Campeonato Nacional de Futsal Masculino Sub 17

El quinteto de este departamento que rivaliza al medio dia de este miércoles con Huila, venció a Quindío por 5 goles a 2 en el cierre de la segunda jornada del torneo que se juega en Villavicencio.

El equipo del Meta dirigido técnicamente por Adolfo Conde lidera el grupo B con 9 puntos, producto de triunfos además sobre Vichada 9 a 3 y contra Antioquia con marcador de 4 a 3.

Con dos jugadores metense la Selección Colombia se destaca en la Copa América de Fútbol de Iglesias Cristianas que tiene lugar en Bogotá

Michael Oyola y Rafael Mejía Blanco conforman el equipo cafetero que derrotó a Ecuador 1 a 0, al representativo de argentino por 2 a 1 y a Bolivia con marcador de 5 tantos a 0.

Un cuarto triunfo buscará este miércoles el seleccionado colombiano en el torneo internacional este miércoles ante el equipo de México.

Dos tenistas del Meta participan de un campamento con miras a la Copa Cosat 2018 y que se desarrolla en la capital del país

A prácticas, talleres y capacitaciones sobre nutrición, entre otras actividades, asisten las jugadoras de Villavicencio Lauren Sofía Pérez y Sara Rueda.

En el Centro de Alto Rendimiento se adelanta el campamento realizado por la Federación Colombiana de Tenis y al que también concurre el técnico de la liga del Meta, William Orozco.

Una jornada más de competencia se cumple este miércoles en la Octava Copa Pijitas de Fútbol con sede en Villavicencio

Un total de 138 equipos de diferentes departamentos participan del evento catalogado como uno de los mejores de los organizados en Colombia dentro de las categorías de menores.

La Copa Pijitas disputada por escuelas y clubes metenses, se desarrolla en seis categorías en diversos escenarios deportivos