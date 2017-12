RCN Noticias del Meta

TITULARES

La Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), presentó ante el Consejo de Estado, impugnación en contra el fallo de primera instancia , el cual consideró que Acipet no estaba legitimada para interponer acción de tutela en contra de la sentencia del Tribunal del Meta, que dio viabilidad a la consulta popular en Granada, porque no participó en la oportunidad que por un término de diez (10) días determina el procedimiento legal. “Convocar una consulta para decirle SÍ o NO a los hidrocarburos, involucra a varias entidades especializadas del gobierno central: Ministerios de Minas y Energía, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Licencias Ambientales, entre otras. Como en las Consultas municipales no se permite incluir asuntos del orden nacional, y como ninguna de estas entidades tiene domicilio en el municipio de Granada, no quedan obligadas por la oportunidad a intervenir del procedimiento aseveran en la asociación deIngenieros de Petróleos

Aplazaron para el lunes 18 de diciembre a las 2 y 30 de la tarde la audiencia de medida de aseguramiento contra el alcalde de Mapiripán Alexander Mejía según confirmó el juzgado primero penal municipal con función de control de garantías, donde corrieron la diligencia porque se asumió otra audiencia de imposición de medida de aseguramiento a 16 personas capturadas por orden judicial al parecer por microtráfico

Se radicó queja formal ante el Consejo Seccional de la Judicatura contra el juez noveno penal con función de control de garantías de parte del alcalde Wilmar Barbosa Rozo, la gerente de la ESE municipal Miriam Lema y la secretaria de Hacienda Doly Forero por su decisión de imponerles 30 días de arresto por la no elección del gerente titular de la esa empresa municipal. También se presentó solicitud de nulidad contra el fallo del incidente de nulidad que impuso la sanción contra estos funcionarios

Fernando Sierra Ramos no pudo con la lista abierta del Centro Democrático y renunció a su aspiración a la Cámara de Representantes por el Meta. Hernán Gómez Niño directivo nacional del Centro Democrático confirmó la renuncia y dijo que con estas decisiones individuales, al único que se le hace un gran daño es al partido del uribismo. Agregó que el viernes en reunión en Bogotá, las directivas nacionales tomarán decisiones sobre los cambios que se deben hacer antes del 18 de diciembre que vence el plazo en la Registraduría. Entre los cambios está que se cierre la lista que ya se había inscrito abierta la semana anterior. También esa lista se podría dejar abierta y con los dos aspirantes que se mantienen Andrés Holguín y Aldemar Baquero. Dijo que con esta renuncia se reviven las aspiraciones de quienes se habían quedado en el camino como Yénifer Arias, Alexander Baquero y Edith Baquero los cuales adquieren nuevas posibilidades. Sierra Ramos se fue para la campaña del candidato presidencial del uribismo Ivan Duque

Aun no se conoce quién reemplazará al gerente de la Unidad de Licores del Meta Jaime Mariño, quien renunció ante la gobernadora Marcela Amaya García. La mandataria ante la salida del funcionario designó en carácter de encargo al abogado Eduardo González Pardo, quien funge actualmente como secretario Privado de la Gobernación. Esta semana la mandataria había posesionado al arquitecto Julián Osorio como gerente de la Agencia de Infraestructura del Meta y en reemplazo de Juan José Casasfranco, quien renunció junto a otros tres funcionarios por la investigación penal que les hace la fiscalía anticorrupción. Se advierte la posibilidad de que en los siguientes días salga también el actual secretario de Educación Juan Diego Muñoz quien buscaría nuevas alternativas de trabajo

Henry García padre de la inspección de Medellín del Ariari del municipio del Castillo confirmó las fuertes reclamaciones y protestas en contra de la Agencia de Infraestructura del Meta AIM y del contratista por los reiterados incumplimientos en la construcción del parque de la Memoria de ese municipio, donde la Gobernación invirtió más de 10 mil millones de pesos desde hace 4 años y la obra no se termina

Hoy estará en Villavicencio el ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga reunido con las directivas de la Unidad de Restitución de Tierras así como los jueces de la región que manejan estos procesos en toda la Orinoquia

Los organismos de socorro de la Orinoquia se mantienen en alerta y con planes de atención activados ante la temporada de lluvias que aun enfrenta la región

Siguen las investigaciones sobre los posibles móviles del asesinato en Villavicencio de Xiomara Zambrano, hija del tres veces campeón del Mundial de Coleo Ángel Rafel Zambrano. Según la Policía la mujer, quien era organizadora de eventos, fue víctima de sicarios quienes les propinaron 5 impactos con arma de fuego. El hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Villavicencio cuando se encontraba en un salón de belleza,según confirmó coronel José Luis Ramírez Hinestrosa Comandante encargado de la Policía Metropolitana de Villavicencio

Ex combatientes de las FARC se unieron a la Policía al Ejército para realizar trabajo comunitario en el casco urbano de Mesetas Meta, done en unión con la comunidad asean y pintan el pueblo. Aldinever Morantes comandante de la Zona Veredal de Buenavista confirmó que para las fiestas decembrinas junto con la población civil y miembros de la fuerza pública las FARC están unidas

DEPORTES

La Selección Meta ganó invicta y con 12 puntos el grupo B del Campeonato Nacional de Futsal Masculino Sub 17

Los dirigidos por el técnico Adolfo Conde vencieron el miércoles al representativo del Huila con marcador de 5 goles 2.

El equipo del Meta que la noche del viernes disputará la semifinal, derrotó además en la fase de clasificación a Vichada, Antioquia y Quindío.

A Cuba enfrenta este jueves el seleccionado de Colombia, en el que participan dos metenses y que juega en Bogotá la Copa América de Fútbol para Iglesias Cristianas

El equipo cafetero está conformando por el defensor central Rafael Mejía Blanco y el volante creativo Maicol Oyola, ambos deportistas de la Selección Meta.

El fin de semana se clausurará el evento que congrega a equipos de varios países y que tiene un propósito de integración y promoción religiosa a través del deporte.

Cinco competidores metenses intervienen en Palmira, Valle del Cauca, en el Campeonato Nacional Interclubes de Natación Juvenil II y Mayores

El certamen federativo toman parte Fernanda María Rubiano y Javier Esteban Serrano del Club Caribes Acuáticos, Juan Camilo Marín del Club Congente, Rafael Lozano de Coral Fish y Juan Camilo Segura del Club Estrellas del Llano.

En el Campeonato Nacional Interclubes de Natación Juvenil I realizado en Medellín, dos medallas de bronce ganó Sara Grisales del Club Estrellas del Llano y una de bronce Valeria Varona del Club Performance de Acacías.