RCN Noticias del Meta

TITULARES

El ministro de Agricultura Juan Guillermo Zuluaga invitó desde Villavicencio a los colombianos a descubrir las bondades y beneficios de la yuca, un producto rico en fibra y energía, que es cultivado por 80 mil familias que están siendo apoyadas con soluciones de comercialización e impulso al consumo para mejorar sus ingresos y calidad de vida ante la dura crisis que enfrentan especialmente los de la región del Ariari en el Meta. Hoy se realizará con presencia del ministro de Agricultura un Encuentro Comercial y Rueda de Negocios Agropecuarios en el municipio de Granada, Meta, en donde diferentes asociaciones de pequeños productores buscarán establecer negocios con comercializadores e industriales a precios justos de mercado y buscar alivianar la quiebra económica que enfrentan desde hace varios meses cuando han tenido que botar la yuca por su bajos precios. Ricaurte Aliar

El ex militante del partido Conservador y ex alcalde de Acacías Carlos Julio Plata Becerra fue invitado por el partido Liberal a reemplazar a María Fernanda Ramírez Díaz en la terna para la Cámara de Representantes por el Meta en el cambio que se debe hacer antes de este 18 de diciembre cuando vence el plazo para las modificaciones. Según los acuerdos propuestos al eterno alcalde de Acacías, su tarea sería la de colonizar los votos conservadores de ese municipio para la lista que la encabeza Alejandro Vega Pérez seguido del actual representante a la Cámara Angelo Villamil. El coronel Plata Becerra en su último intento por llegar nuevamente al primer puesto de Acacías lo hizo por firmas osea que no tiene inhabilidad entre azules y liberales

Se enfrentó con Geoney Sanabria y con Antonio Navarro Wolf entre otros para lograr que la dirección del partido Alianza Verde le diera el aval que finalmente logró y con el que el mismo lunes día del cierre se inscribió al Senado de las República con el número 91 y en representación del Meta. Esta fue la batalla de Arley Fernando Gómez Hernández ingeniero civil y administrador de empresas de 52 años, un reconocido líder social de Acacías quien ya aparece en la lista al Senado de la República por ese partido para las elecciones de 2018. Con Arley Gómez a 11 subió la lista de nombres

Hoy estará en Villavicencio el senador de la República Roy Barrera quien vendrá a promover su aspiración nuevamente al Congreso por el partido de la U. El parlamentario de la Unidad Nacional se reunirá con líderes desde las 9 de la mañana en el Hotel del Llano

Analizan adelantar la fecha del levantamiento del pico y placa para Villavicencio desde este lunes 18 de diciembre y hasta el 5 de enero. Hoy las autoridades municipales tomarán la decisión

1200 buses movilizarán a los viajeros que se trasladen hacia el Meta confirmaron en la Terminal de Transporte de Villavicencio a través de su gerente Alcides Socarrás

Empezó a operar la sala rosa VIP para garantizar seguridad a las mujeres que usen la Terminal de Transporte de Villavicencio anunció el alcalde Wilmar Barbosa Rozo

La Unión Patriótica tiene exposición en la antigua Asamblea del Meta en el centro de Villavicencio de toda su memoria histórica y el genocidio al que fueron como partido, sometidos en los 80

Realizarán acto de socialización del Plan Especial de Salvaguardia del Pan de Arroz para dar cumplimiento a la ordenanza 924 del Meta, la cual “Declara Patrimonio Cultural Inmaterial las Prácticas Tradicionales del Pan de Arroz del Meta. La socialización será el lunes 18 de diciembre de 2017 a las 5 de la tarde en el Teatro la Vorágine.

Hoy a las 10 de la mañana n el teatro La Vorágine será presentado el cortometraje La Faena de los Centauros: Mirada al Trabajo de Llano en el Meta dirigido por el cineasta llanero David Camacho Figueroa

La Policía Metropolitana confirmó el asesinato de otra persona en el barrio San Antonio de Villavicencio, en hechos que son materia de investigación por las autoridades. Un sicario le disparó en su propia residencia confirma la Policía donde se advierte que el hombre asesinado, identificado como Brayan Sneider Palacios de 23 años, al parecer era prestamista de gota a gota

En el municipio de San Martín, en el sector la Pascualera vía al Merey sector rural, fue asesinado por arma de fuego Heiner Mosquera Ayala de 27 años de edad, quien fue hallado dentro de un taxi, presentando varios impactos en el cuerpo. Dice la Policía que se desconocen los móviles y autores, y que el caso se encuentra en investigación y fue dejado a la inspección de Policía municipal

Ascendieron a 11 oficiales de la región número 7 de Policía dos de los cuales están adscritos al departamento de Policía Meta. La ceremonia se realizó en la escuela de carabineros Eduardo Cuevas García. La Región 7 de Policía la componen la Policía Metropolitana de Villavicencio y los Departamentos de Policía Meta y Casanare

DEPORTES

A las 8 de la noche de este viernes la Selección Meta enfrenta a Valle del Cauca en la semifinal del Campeonato Nacional de Futsal Masculino Sub 17

El partido donde el quinteto metense buscará la quinta victoria consecutiva está programado para jugarse en el coliseo Álvaro Mesa Amaya.

A las 6:00 de la tarde los representativos de Antioquia y Atlántico definirán el primer finalista del torneo interligas realizado por la División Aficionada del Fútbol Colombiano.

Luego de hacer una gira por Antioquia destinada a promocionar jugadores, regresó a Villavicencio el club de fútbol Gemelos

Luis Ciprían, directivo de la institución deportiva, dijo que cinco jóvenes interesaron a clubes profesionales antioqueños y deben reportarse a los mismos en los primeros días de enero.

De otro lado, manifestó que Gemelos Fútbol Club hará una convocatoria abierta para mirar jugadores metenses en municipios de cara la temporada 2018′.

A Barranquilla viajó el seleccionado de menores de voleibol del Meta para participar de un torneo invitacional organizado por la liga de Atlántico

Heilen Hinestrosa, técnico del sexteto de este departamento, sostuvo que para el equipo será una buena oportunidad de competir y compensar así la ausencia del campeonato nacional de la categoría.

La falta de una liga debidamente organizada, en el momento se tiene un Comité Provisional, impidió que el Meta concurriera al evento federativo para voleibolistas en la división de menores.