RCN Noticias del Meta

TITULARES

Transcurrido un año de haber iniciado obras se habilitó tramo de la doble calzada Séptima Brigada-Ocoa, en Villavicencio, contrato que se ejecuta con una Unión Temporal Dobles Calzadas y la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM) por 82 mil millones de pesos. Con este tramo quedan dos carriles subiendo de Puerto López hacia el Centro de Villavicencio y uno más bajando del Centro hacia Puerto López, para empezar la intervención del otro carril inmediatamente”. Sin embargo se advierte en las demoras en la obra Fundadores-Porfía porque se presentó un desabastecimiento en el suministro de asfalto por la temporada de vacaciones, al igual que por los procesos de expropiación de terrenos de quienes no han querido venderlos al departamento, dijo Carls Gómez gerente obra dobles calzadas

El sábado 23 de diciembre estuvo en Villavicencio el candidato presidencial del Centro Democrático Iván Duque Márquez, quien se reunió con delegaciones de Arauca Casanare y Vichada, especialmente con gremios y empresarios y con algunos sectores de la comunidad, confirmó Yénifer Arias aspirante a la Cámara de Representantes por el Meta

Victor Delito Sanchez nuevo presidente del directorio Conservador dijo que no juzgaba al ex alcalde de Acacías Carlos Julio Plata Becerra por su decisión de irse con los liberales y dijo que esos son acuerdos programáticos que en política se pueden asumir. Dijo el ex concejal de Villavicencio que el directorio aun no decide a quienes apoyarán a la Cámara de Representantes y al Senado, dado que se quedaron sin candidatos propios al cierre de las inscripciones

Un incendió estructural re se registró en la central de Llanabastos de villavicencio con la afectación de seis locales comerciales 2 de ellos afectados en un 100 por ciento confirmó el comandante del cuerpo de Bomberos de Villavicencio William Alvarez. El socorrista dijo que aún se desconoce el monto de las pérdidas dado que serán las autoridades las encargadas de establecer cuáles fueron las reales causas. Los bomberos advirtieron sobre la temporada seca y la posibilidad de que los incendios se registren con más frecuencia

e inaugurará el puesto de salud de San Pedro de Arimena y otros en puente Arimena y San Miguel en Puerto Gaitán (Meta).La Gobernadora del Meta, Marcela Amaya, acompañará al alcalde de Puerto Gaitán, Alexander Fierro, estarán en la entrega de los puestos de salud

CORMACARENA advierte sobre que desaparecen las abejas en el Meta. El país está preocupado por la masiva desaparición de las abejas y el Meta no es ajeno a esta problemática. Las abejas están desapareciendo por envenenamientos masivos con agroquímicos en un 34 por ciento aunque otros factores también influyen como lo es la destrucción del hábitat, la reducción de la diversidad de plantas y árboles florales y el cambio climático

Puerto López ahora cuenta con una moderna estación de Policía. La Gobernación del Meta aportó 4 mil 361 millones para la construcción de esta moderna sede para la institución que cuenta con auditorio, plaza de banderas, cuartos de evidencias, amplias oficinas administrativas y un centro de control de cámaras de vigilancia

En la vía que une a los municipios de Granada y San Martín, en un accidente de tránsito perdieron la vida José Alcides Cadena Gallego, de edad 42 años, conductor de una camioneta y su hijo de 13 años, quienes se movilizaban en el sentido Granada – Villavicencio

Investigan un nuevo atentado en el Guaviare en el que resultaron heridos por un artefacto explosivo activado mediante control remoto ubicado en una maleta, un Suboficial y tres Infantes de Marina, mientras desarrollaban actividades de control fluvial en Puerto Cachicamo sobre el río Guayabero. Este atentado se atribuye presuntamente al Grupo Armado Organizado GAOresidual del frente 7mo que delinque en el sector al mando de alias Gentil Duarte. El personal herido fue trasladado para recibir atención médica en el Hospital de San José del Guaviare, y posteriormente a la ciudad de Bogotá

DEPORTES

Final del torneo infantil de fútbol de salón, clausuró con éxito programación deportiva realizada por el Imder en los polideportivos de los barrios Topacio y Cataluña