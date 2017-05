RCN Noticias del Tolima

Estas son las noticias más importantes de Ibagué y el Tolima hoy Martes 16 de Mayo de 2017

El desbordamiento de la quebrada Perales ocasionó deslizamientos y mantiene cerrada totalmente la vía entre el departamento del Tolima y el alto de La Línea en inmediaciones del peaje de Cajamarca.

Organismos de socorro inspeccionan el caudal del río Bermellón donde se cree cayeron tres vehículos luego del deslizamiento ocurrido anoche en el peaje de Cajamarca que mantiene cerrada la vía entre Ibagué y Armenia.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de Ibagué condenó a cinco años y seis meses de prisión al ex gerente del IMDRI Carlos Heberto Ángel por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, por su participación en el desfalco de los Juegos Nacionales.

Nutrida manifestación de motociclistas en rechazo a la decisión de la alcaldía de Ibagué de implementar nuevamente la prohibición de parrillero hombre.

Misión de la ONU encargada de verificar las zonas veredales transitorias de normalización en el Tolima entregarán hoy un informe en la asamblea departamental de la manera cómo avanza el proceso de dejación de armas en las veredas El Oso en Planadas y La Fila en Icononzo.

Empleados de la Dian, Instituto de Bienestar Familiar y la rama judicial paralizarán actividades y participarán en la marcha que partirá a las diez de la mañana de la Casa del Maestro y llegará a la Plazoleta Darío Echandía en el centro de Ibagué.

El juez 16 de ejecución de penas y medidas de Bogotá concedió el beneficio de prisión domiciliaria al ex senador y ex ministro Alberto Santofimio Botero implicado en el crimen del ex candidato presidencial, Luis Carlos Galán Sarmiento.

Más de 400 emergencias producto del invierno han atendido los organismos de socorro en Ibagué.