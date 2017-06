RCN Noticias de la madrugada de Caldas de este 29 de Junio de 2017

Estas son las noticias más importantes de Manizales y Caldas en la madrugada de este jueves 29 de junio de 2017

RCN Noticias de las 5:30 a.m

El Presidente del Senado, Mauricio Lizcano , sigue tomando distancia del Gobierno Santos y lo criticó vehementemente, por no cumplir las promesas hechas a Caldas con la construcción del Aeropuerto del Café y con los recursos para atender la ola invernal.

El foro organizado por el Congreso de la República y que tuvo como sede la ciudad de Manizales donde se habló del futuro del Aeropuerto del Café, que después de 20 años de inyectarle recursos, aún no se construye, resultó un fracaso ante la inasistencia de los ministros de Hacienda, Vivienda, Transporte y los Directores de Planeación y de la Aeronáutica Civil, quien habían confirmado su presencia.

El Presidente del Senado, Mauricio Lizcano, pareciera seguir tomando distancia del Gobierno Santos y lo criticó vehementemente, por no cumplir las promesas hechas a Caldas con la construcción del Aeropuerto del Café y con los recursos para atender la ola invernal.

Lizcano visiblemente molesto, por los resultados del Foro, también se fue lanza en ristre en contra del ex gobernador Ricardo Gómez Giraldo, de quien dijo no quiso apoyar el aeropuerto del Café.

El senador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, visiblemente molesto por el nulo compromiso del gobierno Santos con el proyecto de Aerocafé y con los recursos para atender la ola invernal que sufrió Manizales, exhorto a los caldenses a hacerle un paro a el jefe de estado, quien sólo se la ha pasado estos 7 años, haciéndole promesas a esta región cafetera.

El gobernador de Caldas Guido Echeverry Piedrahíta, dijo sobre Aerocafé, que ha habido equivocaciones de orden técnico y administrativo que hay que corregir para que el proyecto se afiance. El mandatario departamental consideró que estamos en condiciones de generar las presiones políticas y sociales que se necesitan para sacar el aeropuerto adelante.

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, expresó que ellos han entendido que Aerocafé sería un aeropuerto que serviría a otros sectores y no que no podemos resignarnos a no tenerlo, pese a las voces disonantes de quienes no están de acuerdo con su construcción. “Esta es una necesidad que tenemos que cristalizar en alianza con la gobernación, luego de que lleguen los recursos nacionales”, dijo.

Al referirse a la propuesta del viceministro de Vivienda, David Pinilla Calero, de destinar 2.000 subsidios de vivienda para Manizales, el alcalde Cardona León le agradeció el gesto, pero fue claro en manifestarle también, que esa no era la solución de fondo sino parcial, porque los habitantes de los sectores afectados por la pasada emergencia no tienen capacidad de pago.

El Director Operativo de la empresa mexicana Fibercell International, el manizaleño Leonardo Alzate Gómez, manifestó en RCN Radio, que se estuvo analizando la viabilidad técnica del Aeropuerto del Café, y fue enfático en decir que hay completa seguridad y capacidad para que éste se construya.

Expresó que la idea que se tiene planteada con esa obra, es estabilizar todos los terraplenes que hay actualmente, con sistemas químicos, en el que se haría una especie de retícula completamente estabilizada, y donde se tengan elementos prefabricados que ya se han constituido como por ejemplo en México.

Agregó que tienen la capacidad financiera para construir la terminal aérea con el aval del gobierno nacional. Dijo que mediante una carta que le hará llegar a la Directora de Aerocafé, Amparo Sánchez Londoño, le dará a conocer los recursos con los que cuentan, que serían alrededor de 615 millones de dólares.

Por último, añadió el empresario, que tienen toda la disponibilidad para construir el Aeropuerto del Café, sin que el gobierno nacional aporte un peso para ese proyecto.

En el Foro ¡Viva Caldas! Espléndida Comarca, organizado por el presidente del Senado, Mauricio Lizcano, manifestó que la ciudad de Manizales, se verá beneficiada con el acuerdo de Paris, que tiene que ver con el tema de lo ambiental, en donde lo que busca fundamentalmente es que los países desarrollados establezcan unos fondos de pago.

Dijo el señor Lizcano, que lo se pretende es que como las grandes capitales del mundo, han decidido reducir sus gases de efecto invernadero, o como el caso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que tomó la decisión de no aceptar ese acuerdo, esos países estén en la obligación de tengan pagar unas tasas de compesación por ejemplo en el caso de Colombia que ha sufrido grandes desastres naturales en los últimos años.

Por último, manifestó el presidente del Senado que este acuerdo beneficiará a la capital de Caldas, ya que en el último, la ciudad ha tenido graves problemas de desastres naturales como consecuencia del Cambio Climático y el invierno.

La Gobernación de Caldas, firmó este miércoles 28 de Junio, varios compromisos tendientes a tener un departamento menos corrupto, con más transparencia e integridad en sus actuaciones.

El Contralor Departamental, Juan Carlos Pérez Vásquez y el Gerente de la Corporación Cívica de Caldas, Camilo Vallejo, valoraron el esfuerzo del Gobernador por combatir la corrupción y dijeron que hacer pública la información sobre contratación, es importante porque comienza por garantizar el goce de otros derechos.

Para las 7 de esta noche en el teatro municipal de Aguadas, será el acto de entrega simbólico del municipio a Dios, de acuerdo con el querer del alcalde, Óscar Jhony Zapata y mediante un decreto que ya está firmado.