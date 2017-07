RCN Noticias de la mañana de Caldas este 11 de Julio de 2017

http://media.rcn.com.co/audios/rcnradio/manizales110717.mp3Estas son las noticias mas importantes de Manizales y Caldas de las 6:30 am este Martes 11 de Julio 2017

Los manizaleños de estratos bajos de la ciudad, tendrán 5 metros cúbicos de agua gratis cada mes, según dispuso la administración municipal, para ayudar a menguar la difícil situación económica de esos sectores sociales y vulnerables.

En el departamento de Caldas, fue declarada la primera área minera tradicional, que les permitirá a los mineros informales, trabajar sin esconderse de las autoridades ambientales.

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León dijo en RCN Radio, al referirse a las zonas de expansión, que la discusión la dirimirán los jueces administrativos porque en este sentido hay elementos jurídicos de un lado y otro.

El mandatario local recordó que hay jurisprudencia que indica que: “lo que tiene licencias, aunque se modifique el POT, las licencias se deben cumplir”. Así mismo, existen otros pronunciamientos que señalan que: “cuando hay una modificación en el uso de los suelos, según las normativas del artículo 313 constitucional, ello es igualmente válido”, y esa es la gran discusión.

Además, expresó que la Administración Municipal se ratifica en que las licencias que tienen los constructores no sólo en La Aurora, sino en otros lugares de la ciudad, son a su entender derechos adquiridos que no pueden ser revocados sin el consentimiento expreso del titular, como lo dice el derecho administrativo al respecto.

Igualmente manifestó que su gran preocupación es que el Municipio de Manizales no sea objeto de unas demandas que hipotéticamente tendría que sortear. “Yo no he dicho que ya perdió, pero creo que aquí hay que hacer las cosas de tal forma que el municipio no sufra menoscabo en sus recursos”, señaló finalmente Cardona León.

Inficaldas dio inicio al proceso de adjudicación de contratos para la rehabilitación de cuatro tramos de vías secundarias del departamento.

El integrante del Consorcio Infivial Caldas, Arturo Jurado Alvarán, manifestó su molestia porque Inficaldas le pide certificados de acuerdo a los parametros reuqerido por el instituto, y no como están establecidos en las normas vigentes.

La gerente de Inficaldas, Luz Stella Cardona Meza, respondió a la molestia del integrante del Consorcio Infivial y dijo que ellos piden certificados del mismo manual.

El médico psiquiatra y asesor de la Secretaría de Salud de Manizales, José Posada Villa, experto en temas como el suicidio, dijo que en el mundo por cada 100.000 habitantes, el 14, 5% se ha suicidado y en Caldas lo ha hecho el 8,6% en el último año; en Manizales se registra un índice del 5,6%.

El experto precisó que en los últimos 6 meses se han incrementado los casos en Manizales y aclaró que no hay una epidemia de suicidios, como se ha dicho, sino un incremento en el número de casos, que debe llamar la atención a las autoridades de salud, educativas y de otros sectores como los medios masivos de comunicación, para adelantar acciones de prevención.

Recordó que como lo dice la Organización Mundial de la Salud, el problema del suicidio a nivel general tiene un trasfondo cultural importante y esa cultura la están modulando los medios de comunicación y las redes sociales. “Se sabe por estudios científicos realizados, que de acuerdo con el manejo que se haga de la noticia de un suicidio, los casos pueden aumentar o disminuir, advirtió el médico psiquiatra Posada Villa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el 90% de los casos de suicidios se encuentra un trastorno mental de base; en especial depresión mayor, psicosis, trastorno afectivo bipolar, alcoholismo y drogadicción y trastornos de personalidad.

El experto recomendó a la Alcaldía de Manizales, conformar un grupo de sicólogos especialistas en el tema, para que le hagan un seguimiento permanente a este fenómeno social, ya que la problemática se debe abordar desde estilos de vida saludables y medio ambiente, a través de acciones preventivas con la comunidad.

Una tragedia vive una familia del municipio de Belalcázar, Caldas, cuando el compañero sentimental de una joven de 24, al parecer mientras jugaba con una escopeta, la asesinó de un disparo.