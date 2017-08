RCN Noticias de la Mañana de Caldas este 14 de Agosto de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la Mañana este Lunes 14 de Agosto de 2017

Desde mañana se implementa el Pico y Placa para vehículos particulares en Manizales. Será no sólo sectorizado, por horarios, sino también temporal, reiteró el alcalde Octavio Cardona León.

Un diálogo informativo sobre el Plan de Movilidad y el Pico y Placa para particulares, con las medidas que regirán desde mañana, orientarán hoy en el Fondo Cultural del Café, el gerente del INVAMA, José Fernando Mejía y el secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria.

El ex arquero del Once Caldas, Juan Carlos Henao demandó penalmente a ex jugador de la selección Colombia, Fredy Rincón por la aparente apropiación de recursos devengados por Henao, cuando fue portero del Santos de Brasil.

Medimás EPS, firmó contrato con Oncólogos de Occidente y desde el pasado viernes, los pacientes pediátricos y adultos del Eje Cafetero tienen la atención integral que requieren para sus tratamientos.

Los pacientes afiliados a Medimás EPS, podrán acceder a los servicios de atención en salud de quimioterapia, radioterapia, hospitalización, cirugía, medicamentos y consultas, excepto tecnologías no POS.

Dos fuertes vendavales se registraron en las últimas horas en un municipio de Caldas, que dejaron como balance varias viviendas afectadas y familias damnificadas.

Los organismos de socorro del municipio de Pensilvania, oriente de Caldas, reportaron un trágico accidente de tránsito en el que murió un adolescente identificado como Andrés Felipe Castaño Patiño de 17 años, quien se movilizaba en una bicicleta y chocó aparatosamente contra un jeep.

En un puesto de control ubicado en el sector Cauya, en la vía Manizales – Medellín, las autoridades de Caldas incautaron más de 11 mil kilos de insumos sólidos (Urea), en donde dos personas fueron capturadas.

El químico fertilizante, catalogado por la Dirección Nacional de Estupefacientes como sustancia controlada, debido al uso que le dan los delincuentes en la fabricación de drogas ilícitas y elementos explosivos, está avaluado en más 70 millones de pesos.

El Juzgado Penal del Circuito de La Dorada, Caldas, se negó a ordenar nuevamente el encarcelamiento de Ricardo Enrique González Tovar, asesino de sus dos hijas en Puerto Salgar, Cundinamarca.

César Augusto López Londoño, su abogado, le dijo a RCN Radio que el juez negó los recursos de reposición y de apelación presentados por el abogado de las víctimas Antonio Laitano, y que en consecuencia su defendido sigue en libertad condicional con algunas restricciones.

Otro feminicidio se registró en Caldas, esta vez la víctima fue Juliana Andrea Rendón Ceballos de 27 años de edad, quién falleció luego de ser apuñalada al parecer por un amigo en el municipio de Chinchiná. Las autoridades investigan, qué pudo desencadenar este hecho fatal.

Por otra parte, la mamá de la joven asesinada en Chinchiná, Caldas, Juliana Andrea Rendón Ceballos, doña Gloria Stella Hernández, en diálogo con RCN Radio, manifestó que el presunto homicida identificado como Germán González Rubiano de 20 años, que aún no entiende por qué habría tomado la decisión de matar a su pariente.

La señora Hernández, expresó que el joven era como de la familia, porque desde hacía 5 años lo conocía y dice ella, le ayudó a salir adelante.

El Once Caldas se prepara para recibir el jueves en Palogrande al Deportes Tolima, luego de arañar un punto frente al Rionegro Águilas, en un partido que comenzó el sábado y terminó ayer domingo, por insuficiencias en el fluido eléctrico del estadio Alberto Grisales.

El pacoreño Juan Pablo Villegas, ganó la última etapa de la vuelta a Colombia en bicicleta.

Los manizaleños que en gran número se dieron cita en la Plaza de Bolívar, disfrutaron en medio de altas temperaturas del espectáculo artístico del Show de las Estrellas. El alcalde de Manizales y Jorge Barón anunciaron que “la fiesta de los hogares colombianos de RCN Televisión” se transmitirá en vivo desde Manizales el 24 de diciembre de este año.