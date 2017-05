RCN Noticias de la Mañana de Caldas este 4 de Mayo de 2017

Estas son las noticias mas importantes de Manizales y Caldas en la mañana de este jueves 4 de mayo de 2017

Un caso de sicariato en el barrio El Caribe, provocó un riguroso operativo de la policía en el centro de la ciudad, uniformados y personal de civil, corrían en un lado a otro y pretendían al parece capturar a los responsables del crimen que se movilizaban en motocicleta.

Otro homicidio y casi a la misma hora, es decir, sobre las 7 de la noche, se presentó en inmediaciones del barrio Los Cedros y la Avenida Kevin Ángel en la salida al municipio de Neira.

En otras muertes, un joven de 25 años se suicidó en el barrio Estambul y una mujer adulta, fue encontrada sin vida en un cuarto de su casa del barrio Las Colinas.

Las autoridades de tránsito en Caldas, anunciaron que fue habilitada la carretera que de Manizales comunica con todo el oriente de ese departamento, que estaba cerrada por desprendimientos de tierra cerca a la vía principal a Bogotá.

En el más reciente Puesto de Mando Unificado, se decidió solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que acelere la entrega de subsidios a familias damnificadas, teniendo en cuenta que el Gobierno Municipal ha desembolsado hasta el momento 375 millones de pesos a la Cruz Roja y se necesitan 800 millones para cubrir las necesidades por completo.

La demanda de nulidad de la elección de Guido Echeverry como Gobernador de Caldas, registró una actuación en el Consejo de Estado ayer, cuando los Magistrados tuvieron Sala. Qué pasó? Se lo contaremos aquí en RCN Radio.

8 personas heridas dejó un aparatoso accidente de tránsito, que se registró en la vía que del municipio de Marmato, comunica con La Felisa, sector de Moná, en la troncal de occidente.

Así mismo El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ese municipio, dio a conocer que en el sector de Cien Pesos se ha presentado caída de rocas, y taponamiento de algunas vías, debido a las lluvias de las últimas horas en esa localidad.

Por otro lado los socorristas del municipio, manifestaron que en los sectores conocidos como El Colombiano, El Atrio, La Plaza y barrios cercanos, se pueden generar flujos de lodos y rocas por las fuertes precipitaciones.

Empresarios chinos se reunieron con el gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gomez Giraldo, para definir las posibles inversiones en los proyectos Aerocafé y Miel II.

El gobernador (e) de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, dijo que esta visita implica más compromiso de los empresarios del país asiático para invertir en los proyectos en mención.

La gerente de Aerocafé, Amparo Sánchez, dijo que esta visita de los empresarios chinos abre una ventana para el Aeropuerto del Café, mientras el gobierno nacional define los recursos que le asignará al proyecto; señaló que estos recursos solo se anunciarán hasta tanto se supere la fase de estabilización que vivió Manizales.

Los empresarios chinos, resaltaron el trabajo del alcalde de Manizales y del gobernador (e) de Caldas, en el sentido de impulsar la infraestructura y de allí su interés en invertir en los dos proyectos.

El colectivo “Manizales Cómo Vamos” presentó ayer la segunda versión el premio cívico de Manizales, que consiste en destacar a las personas que contribuyen a una mejor calidad de vida de los caldenses.

La Administración Municipal inició el proceso de sustitución y reparación de cerca de 60 paraderos en la ciudad, ubicados especialmente en las avenidas Santander, del Centro y Kevin Ángel. El propósito es cambiar al menos 8 paraderos por semana.

Los estudiantes de los grados décimo y undécimo del Colegio Seminario Redentorista, en alianza con la Universidad de Manizales, han comenzado a estudiar la propuesta de modelo de negocios, lo que les aportará elementos para consolidar a futuro sus ideas de emprendimiento y conformar su propia empresa.

El Once Caldas empató sin goles anoche frente a Rionegro Águilas en la quinta fecha de la Copa Águila. Un empate en el próximo juego en Palogrande ante Leones, le dará la clasificación a la siguiente fase de este torneo.

La boletería para el partido del sábado frente a Millonarios comenzará a ser vendida hoy en la tienda Once. Se permitirá el ingreso de abonados a las tribunas Oriental y Occidental, pero no a las barras del equipo azul.