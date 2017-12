RCN Noticias de las 6:30 de la Mañana de Caldas este 1 de Diciembre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la 6:30 de la Mañana este Viernes 1 de Diciembre de 2017

El alumbrado navideño de Manizales será inaugurado oficialmente desde las 6 de la tarde de hoy. 34 Puntos serán impactados; entre ellos barrios como La Enea, La Sultana y Avenidas como La Paralela, Marcelino Palacio, del Río y 9 veredas, que nunca habían sido iluminadas, se integrarán con los sitios tradicionales al alumbrado que promete ser el mejor de los últimos años y que tendrá en la parte artística esta noche en la Plaza de Bolívar, la presentación de la agrupación chocoana Coquibtwon.

En el informe de gestión que presentó ayer la Secretaría de Gobierno, el alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, se refirió a la reducción de homicidios, hurto a vehículos y a la mayoría de delitos, pero también reconoció que el año se perdió con el hurto a personas.

El mandatario local manifestó igualmente, que para tranquilidad de la ciudadanía, las cifras que ubican a Manizales como la de mayor percepción de seguridad en Colombia, no están equivocadas.

En la clausura ayer del último período de sesiones ordinarias del Concejo de Manizales, su presidente Víctor Hugo Cortés, dijo que fueron 2 meses extenuantes en los que los debates juiciosos de control político, salidas de campo y estudios juiciosos a los Proyectos de Acuerdo radicados, ocuparon el tiempo y espacio de la corporación.

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, agradeció el compromiso de los integrantes del Concejo para aprobar en este período diferentes Proyectos de Acuerdo presentados a su consideración, pero especialmente el relacionado con garantizar para el próximo año el Programa de Alimentación Escolar-PAE, por el impacto social que representa.

El juzgado séptimo penal de garantías dictó medida de aseguramiento domiciliaria contra los dos uniformados del GAULA en Caldas, involucrados en la muerte del comerciante manizaleño Arley Carvajal Sánchez. Los oficiales seguirán siendo investigados por los delitos de secuestro extorsivo y homicidio agravado.

Anoche se escogió la Mujer Confa 2017-2018 y la ganadora fue una riosuceña que ha dedicado ochos años de su vida a rescatar mujeres de las minas para ponerlas a tejer y crear microempresa.

La Industria Licorera de Caldas, hizo el lanzamiento oficial de su ron 21 años “León Dormido”, un producto hecho en homenaje al Nevado del Ruiz.

EL gerente de la ILC, Luis Roberto Rivas, explicó que está edición es una mezcla de tafias 12, 21 y 24 años, que estará a la venta a partir de hoy en todos los supermercados del país y que tendrá un valor de 215 mil pesos.

Igualmente explicó que distribuyeron en todo el país al menos 15 mil unidades.

Por otro lado, agregó que esperan cerrar el año con utilidades por 40 mil millones de pesos.

El gerente también se refirió a la temporada navideña y de feria y dijo que tienen todo listo para distribuir los productos en los 27 municipios del departamento porque el 65% de las ventas se reflejan en estas fechas.

35 mil estudiantes y más de 3 mil docentes en Caldas, continuarán en clases hasta el 15 de diciembre, para recuperar los días en que se mantuvo el paro de los educadores.

La gerente regional de Camacol Angelica María Orozco entregó las cifras de crecimiento que ha tenido Manizales en el sector de la construcción, y en las mismas se evidenció un incremento del 115% especialmente en vivienda.

El mal estado de una vía en Caldas habría provocado un accidente en el que resultó gravemente lesionado Anderson Betancur Riascos, quien un mes después falleció en el Hospital Santa Sofía de Manizales.

50 personas en el Eje Cafetero fueron capturadas en un operativo contra el chance ilegal, de esas personas, 29 fueron detenidas en departamento de Caldas en diferentes municipios donde se comercializa ilegalmente.

La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, socializará hoy en el Eje Cafetero, el proyecto de ley que busca que los campesinos de todo el país, tengan una pensión y dignifiquen su oficio.

El candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, visitó Manizales, donde habló sobre cambio climático y socializó sus 5 propuestas que están relacionadas con reformas a la salud, al sistema educativo, a la economía y reformas a la justicia y a la política.

El ex senador Omar Yepes Alzate, dijo que la decisión del Consejo Nacional Electoral de no revivir la personería jurídica a la Nueva Fuerza Democrática del ex presidente Pastrana, la recibió sin mayores sorpresas.