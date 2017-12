RCN Noticias de las 6:30 de la Mañana de Caldas este 11 de Diciembre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la 6:30 de la Mañana este Lunes 11 de Diciembre de 2017

En medio de un masivo y conmovedor acompañamiento, fue sepultado ayer el locutor de La Cariñosa de RCN en Manizales, Walter Rodríguez, quien murió trágicamente al ser arrollado por un motociclista con exceso de velocidad.

El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, consideró como ambivalente la semana que terminó ayer por las buenas noticias que giraron en torno a diferentes eventos y noticias positivas que tienen que ver con el desarrollo de la ciudad, pero triste a la vez por la pérdida de Walter Rodríguez, de quien dijo era “un amigo de todos”.

Por su parte el secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria, le dijo a RCN Radio que los agentes de policía que se encargaron del levantamiento, hicieron todos los formatos y adelantan las investigaciones, apoyados en el recurso de las cámaras de video, y ya la Fiscalía determinará que fue realmente lo que ocurrió, en el accidente que cobró la vida del Picollo Rodríguez.

Este fin de semana, también se cumplieron las exequias del arquitecto Carlos Arturo Molina Parra de 61 años de edad, quien murió como consecuencia de una leucemia. Era hijo del periodista Jorge Molina Marulanda.

Otras dos víctimas fatales dejaron accidentes de tránsito en vías de Caldas. Entre Neira y Aranzazu murió un niño de 13 años al chocar su bicicleta con un camión y entre Anserma y Belalcázar, otro joven que también iba en bicicleta colisionó con un campero y falleció.

A 13 ascendió el número de personas quemadas con pólvora en Caldas, de las cuales 11, fueron en Manizales.

El secretario de Salud de Manizales, Héctor William Restrepo exteriorizó su preocupación por el número de quemados que después del 8 de diciembre ascendió a 11 en esta capital; entre ellos 7 menores de edad. “Es increíble que en cualquier esquina de la ciudad la gente pueda conseguir pólvora”, manifestó el funcionario, al tiempo que cuestionó el hecho que en Santágueda, se siga vendiendo libremente.

El alcalde, Octavio Cardona León, fue enfático ayer en la clausura del último período de sesiones extras del Concejo, al advertir que Manizales no puede estar perdiendo el año en la quema irresponsable e imprudente de la pólvora y llamó de manera enérgica la atención de los padres de familia de los niños que han resultado afectados con estos artefactos, por no haber cumplido con el papel que les corresponde.

A las 10 y 30 de esta mañana en el museo del estadio Palogrande, será presentado ante los medios de comunicación de la ciudad, el nuevo cuerpo técnico del Once Caldas, dirigido por el profesor Huberth Bodhert.

El Centro Democrático definió su candidato a la Presidencia de la República. Se trata de Iván Duque ganador de la encuesta ordenada por el uribismo para escoger entre los 5 precandidatos, su aspirante oficial.

Así mismo, la Alianza Colombia, conformada por Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y Claudia López, se inclinó por el ex gobernador de Antioquia Fajardo Valderrama, como su candidato único para las elecciones del próximo año.

El uribismo en Caldas inscribió el pasado sábado sus aspirantes al Congreso de la República. Son para la Cámara de Representantes, el médico Jorge Luis Ramírez, Luis Fernando Gómez, Julio César González y por ley de cuotas, Luz Adriana Mejía y Beatriz Hoyos.

Entre tanto para el Senado aspirará de nuevo el actual congresista, Carlos Felipe Mejía.

Este lunes, último día de inscripción de candidatos al Congreso ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo harán por Cambio Radical: El ex gobernador de Caldas, Mario Aristizábal, la ex congresista, Adriana Franco; el ex alcalde de La Dorada, Erwin Arias y la ex alcaldesa de Salamina, Olga Constanza Duque.

Por el partido de la U, línea Mauricio Lizcano, se inscribirán Oscar Tulio Lizcano a la Cámara de Representantes y Juan Felipe Lemus al Senado. Por definirse los nombres de las 2 mujeres que lo que se sabe es son de la provincia, una de ellas muy joven.

RCN Radio y su sección Al vaivén de la política, conoció que la actual congresista, Luz Adriana Moreno Marmolejo, aspirará a la Gobernación de Caldas.

Por el mismo partido de la U, línea Hernán Penagos, se inscribirá como candidato a la Cámara de Representantes, Islén Pineda y al Senado el ex presidente de la Cámara de Representantes, Hernán Penagos.

Se conocerán así mismo los aspirantes de otros movimientos como el Polo Democrático, la Alianza verde. A propósito del partido verde, el concejal Carlos Mario Marín, desistió de su aspiración a la Cámara de Representantes.

Por el partido Conservador, como lo adelantó RCN Radio, aspirarán a la Cámara de Representantes Arturo Yepes y Félix Chica.