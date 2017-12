RCN Noticias de las 6:30 de la Mañana de Caldas este 12 de Diciembre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la 6:30 de la Mañana este Martes 12 de Diciembre de 2017

Otro accidente de tránsito provocado por un motociclista, dejó a otro peatón con lesiones de consideración. Ocurrió en el barrio Chipre.

Un uniformado de la policía, adscrito a la institución en el Quindío, fue hallado muerto en Manizales

Renunció a la Secretaría Jurídica de la Gobernación de Caldas, Alejandro Franco Castaño, para facilitarle la aspiración al congreso a su hermana, Adriana Franco.

En la presentación del nuevo cuerpo técnico del Once Caldas ante los medios de comunicación de la ciudad, el nuevo orientador del equipo Huberth Bodhert, se refirió a la disciplina que debe imperar en el grupo. “Yo no quiero santos, no quiero monjes en este equipo, pero tampoco quiero unos irresponsables borrachines”.

“Quiero jugadores que tengan una vida social, que puedan vivir tranquilamente, pero que tengan la responsabilidad de la competencia”, expresó el estratega cartagenero.

En materia de refuerzos, consideró que necesita por lo menos entre 5 o 6 referentes, gente dispuesta a trabajar, a jugar buen fútbol y a ganar. Agregó que lo que vivirán en la próxima temporada será una carrera de resistencia, no de velocidad y que para ello habrá que tener paciencia y estar seguros de lo que se está haciendo. El 4 de enero del 2018, empezarán la pre-temporada.

Con el levantamiento del pico y placa para particulares ayer, el secretario de Tránsito de Manizales, Carlos Alberto Gaviria, invitó a los conductores a tomar vías alternas en las horas pico y a que sólo transiten por el sector donde se construye el intercambiador de la Carola, los que necesariamente lo deban hacer, para garantizar una buena fluidez en el tráfico vehicular.

En un comité en el que participaron diferentes autoridades y entidades comprometidas con la campaña contra la pólvora, se decidió trabajar de manera articulada y hacer tomas a los sectores donde se ha detectado mayor uso de este elemento, para recordarle a la población las sanciones a que se ve expuesta por su manipulación o venta y las secuelas que pueden dejar de por vida las quemaduras con pólvora.

El partido de la U inscribió en la mañana de este lunes a sus candidatos para el Congreso de la República. Dos de ellos por la corriente de Hernán Penagos quien será candidato al Senado, y tres más por la línea de Mauricio Lizcano quienes apoyaran a Senado al antioqueño Juan Felipe Lemos.

El candidato por el partido de la U a la Cámara de Representantes por Caldas Oscar Tulio Lizcano, dijo sentirse orgulloso de estar nuevamente en la vida política, pero no negó tener miedo por lo ocurrido hace varios años cuando por ocupar el mismo cargo fue secuestrado por la guerrilla.

La representante a la cámara por Caldas Luz Adriana Moreno Marmolejo dijo a RCN Radio que después de su paso por el Congreso, seguirá trabajando por el departamento de Caldas pero desde su candidatura a la Gobernación, donde según ella cuenta con el respaldo del partido de la U.

El Presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés, se retractó de los señalamientos en contra de la empresa Socobuses, cuando puso en tela de juicio su imagen, al pretender relacionarla con el pago de Concejales para beneficio propio. La retractación se dio luego de una denuncia de la empresa transportadora por injuria.