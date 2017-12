RCN Noticias de las 6:30 de la Mañana de Caldas este 15 de Diciembre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la 6:30 de la Mañana este Viernes 15 de Diciembre de 2017

Como Gerardo Eli Cardona Buritica de 56 años fue identificado el motociclista arrollado por un vehículo en el sector de la Siria. Esta persona se movilizaba con otra la cual en este momento, se encuentra en delicado estado de salud en el hospital Santa Sofia de Manizales.

El alcalde de la ciudad, el Gerente de Aguas de Manizales y el vicepresidente técnico de Findeter firmaron oficialmente la entrega del plan blindaje para el servicio de acueducto de Manizales. Fueron 80 metros de obra que se adelantaron para que la ciudad no pase necesidades por la falta del servicio.

Entre tanto Alejandro Callejas delegado de la Financiera de desarrollo territorial (Findeter), anunció otras entregas que apoyaron en varios municipios de Caldas especialmente para el servicio de acueducto, donde no solo aportaron recursos sino que también actuaron como ejecutor del proyecto.

Opiniones divididas hay en la ciudad por el incremento en la tarifa del transporte de servicio público, mientras muchos creen justo el incremento, otros manifiestan que no se acomoda a las necesidades del servicio pues hay rutas que a veces obligan a pagar doble pasaje.

Por falta de qúorum, la Cámara de Representante aplazó para el próximo año el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en el país, dejándola casi sin posibilidades para que pase a ser ley de la República.

Los aficionados a la fiesta brava en el departamento de Caldas, hubieran preferido que el congreso se pronunciara de fondo sobre el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en todo el país. El taurino Jorge Eduardo Cárdenas, dijo que este aplazamiento tiene un cálculo político.

El Gerente de Cormanizales, Juan Carlo Gómez Muñoz, dijo que esa discusión no es ni siquiera necesaria, en un país con tantos problemas sociales, los congresistas se ocupan de pequeñeces, agregó.

Por su parte, el taurino y abogado, Jorge Eduardo Cárdenas, consideró que la cámara de representantes se lavó las manos, fue irresponsable y actuó con cálculo político.

Según la Red de Ciudades Cómo Vamos, Manizales es líder en Colombia como ciudad universitaria con el 69% de crecimiento; Bucaramanga aparece segunda con el 66% y Medellín es tercero con el 65%.

El informe señala que los resultados son producto de las condiciones que ofrece la capital caldense a los estudiantes universitarios, no sólo de Manizales sino de otras ciudades del país y del exterior en materia de servicios públicos, transporte, cercanía del lugar de residencia con universidades, entre otros factores.

La Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales puso en marcha la campaña de prevención “El Riesgo no se va de Vacaciones” y que invita a la ciudadanía a no bajar la guardia ante cualquier eventualidad que pueda presentarse en casa, en sitios públicos o en las vías.

10 iniciativas empresariales de los diferentes municipios del departamento, quedaron finalistas en el reality “Pasión Café”, proyecto de la Gobernación de Caldas en asocio con la Cámara de Comercio de Manizales.

El secretario de Desarrollo Económico, Miguel Trujillo, explicó que el objetivo de esta iniciativa es estimular el consumo de café en la región, potenciar a los municipios productores del paisaje cultural cafetero.

Sacramento Café, del municipio de la Merced, logró el primer puesto quién crea nuevos sabores con este grano y quién tiene su marca propia “A lomo de mula”.

El gerente de la Fundación Luker, Pablo Jaramillo, acompañó esta mañana a la directora ejecutiva de “Antioquia Presente”, Margarita Inés Restrepo, en el recorrido de entrega de 3 casas a damnificados de la pasada emergencia invernal en los barrios El Bosque, Guamal y Eucaliptus. El señor Jaramillo manifestó que Funluker se sumó a los esfuerzos de la entidad antioqueña, conjuntamente con Obras Sociales Betania.

La directora ejecutiva de “Antioquia Presente”, Margarita Inés Restrepo, explicó que estaban concentrados en la campaña de ayuda a Mocoa, cuando ocurrió la tragedia en Manizales el 19 de abril y también pensaron en hacer algo por la ciudad.

Según la ejecutiva, empezaron a mover unas historias de vida. Mencionó el caso Lina Marcela Ortegón, una empleada de Tigo-UNE, que perdió la casa; luego supieron que “Quike”, quien cuida los carros de la Universidad de Caldas, tambén lo había perdido todo y lo incluyeron como beneficiario de vivienda.

Por último, según la directora de “Antioquia Presente”, se enteraron de que el portero de un edificio, de nombre John Jairo, había quedado igualmente sin casa y decidieron entregarle también su propia vivienda. Las 3 historias de vida las motivaron por redes sociales y la gente respondió, dijo la señora Ortegón Cárdenas, quien precisó que a cada familia le dieron de a 50 millones, aunque las casas se compraron de mayor valor, porque Luker y Betania aportaron para el cierre financiero.