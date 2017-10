RCN Noticias de las 6:30 de la Mañana de Caldas este 4 de Octubre de 2017

Estas son las Noticias mas importantes de Manizales y Caldas de la 6:30 de la Mañana este Miercoles 4 de Octubre de 2017

Mucha atención:

En fallo de segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá, absolvió al ex diputado de la Asamblea de Caldas, Carlos Hernán Serna Trejos, del delito de concierto para delinquir, conoció en exclusiva RCN Radio

La Fiscalía le había imputado al dirigente liberal, otras conductas como homicidio en persona protegida, extorsión agravada y entrenamiento para actividades ilícitas, de las cuales ya había salido victorioso, en sentencia del Juzgado Décimo Especializado de Bogotá.

Profundo pesar causó en el mundo del fútbol caldense y de la ingeniería, el fallecimiento del ex presidente del Once Caldas, Juan Bernardo Botero, uno de los artífices del momento de gloria del equipo cuando obtuvo la Copa Libertadores de América.

Desde mañana y hasta el próximo viernes, Manizales será sede del vigésimo encuentro de la jurisdicción ordinaria: “Nuevas Rutas hacia la transformación de la Justicia”. Harán presencia el Jefe de Estado Juan Manuel Santos, el Fiscal General de la Nación y los presidentes de las Cortes, entre quienes se encuentran el caldense Rigoberto Echeverry Bueno, Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Mucha atención:

La Superintendencia Nacional de Salud, autorizó a la SOS, el retiro voluntario de la operación del régimen contributivo de los 27 municipios de Caldas. Esto significa, que los usuarios de esa EPS, se quedan sin los servicios de salud y el personal médico y administrativo y servicios generales, a engrosar las cifras de desocupación en la región.

En el foro de reforma a la salud convocado ayer por el Concejo de Manizales, el alcalde Octavio Cardona León hizo serios cuestionamientos a las EPS. Dijo por ejemplo, que el sistema adolece de profundas grietas que laceran la dignidad de los colombianos y que si en este país se hiciera una encuesta sobre las entidades más odiadas, las EPS ocuparían un lugar preponderante.

Al hablar de calidad en la atención y oportunidad en el servicio, el mandatario local afirmó que la gente esta fatigada de entregarle familiares al sistema funerario sobre la base de los errores de las EPS y agregó que no es entendible que en un país serio las citas de Manizales se den en Barranquilla y las de Barranquilla en Manizales.

Cardona León, también precisó cifras y manifestó que Las EPS, les adeudan actualmente a las IPS de Manizales, un total de 210 mil millones de pesos. Explicó como hoy al Hospital Santa Sofía, el sistema le debe 72 mil millones de pesos y a Servicios Especiales de Salud-SES, le adeuda 65 mil millones. ” Cómo esperar que las buenas IPS no cierren servicios, si están cansadas de prestarlos y que las EPS no les reconozcan, no les paguen”, se preguntó el alcalde.

El presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés, quien lidera a nombre de esa corporación el proceso de recolección de firmas para presentar al Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca modificar la estructura del sistema de salud con la eliminación de las EPS, continuará próximamente su recorrido por diferentes ciudades, con el objetivo de recoger las 3 mil 700 firmas de concejales que se necesitan para materializar la idea.

Desde el pasado lunes 02 de octubre Assbasalud ESE empezó a prestar sus servicios en salud a los usuarios del régimen contributivo y subsidiado de la EPS Medimás. El convenio se da luego de que la EPS firmara contrato por un periodo de un año con la Empresa Social del Estado más importante del municipio de Manizales.

La Aeronáutica Civil advirtió que para algunos destinos como Manizales y otras ciudades, no se podrá dejar a los pilotos extranjeros como comandantes de tripulación, teniendo en cuenta las condiciones geográficas que obligan a una operación especial de las aeronaves, tras la autorización de la Aerocivil de contratar dichos pilotos.

El Representante a la Cámara, Arturo Yepes Alzate, advirtió que el proyecto vial Chinchiná- Mariquita no se construirá por restricciones fiscales del gobierno nacional. La respuesta la entregó el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade.

Las autoridades de Caldas, incautaron más de una tonelada de marihuana cerca del municipio de La Dorada, que era movilizada en un vehículo tipo camión y que tenía como destino la ciudad de Barranquilla. En este operativo, fue capturado un hombre de 50 años.

La Policía Metropolitana de Manizales, entregó un balance de los homicidios que se han registrado en las últimas horas en la ciudad. El más reciente ocurrido en el sector de La Florida, allí fue asesinado Mauricio Arias Giraldo, un vigilante que trabajaba en uno de los conjuntos residenciales del lugar, y quien perteneció durante un año a la institución policial.

Entre tanto, en los otros dos casos registrados en La Galería y en el barrio Bajo Andes, éstos se presentaron por hechos de intolerancia y por el control del microtráfico de esos sectores.

Falleció el señor Luis Eduardo Quintero, padre de Jairo León Quintero Ríos, jefe de ventas de Comercial Nutresa Manizales. Las exequias de Don Luis Eduardo serán a las 2 de esta tarde en Jardines de La Esperanza. Cremación a las 7 noche.

La producción de café en septiembre, fue de un millón 228 mil sacos de 60 kilogramos, un aumento de 19% frente al millón 34 mil sacos producidos en septiembre del año pasado.