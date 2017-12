RCN noticias de San Andrés, 14 de Diciembre de 2017

Titulares

1. Turistas no han podido regresar a su lugar de origen porque On Vacation no habría cancelado los tiquetes.

2. Secretaría de Salud adelanta campaña para prevenir contagio de lepra y tuberculosis.

3. ICETEX brinda información sobre becas y créditos para educación superior.

4. Convocan a jóvenes interesados en el programa “Ser Pilo Paga”.

5. Ministerio de Educación cita a la comunidad raizal a reunión de consulta previa.

6. Reanudan el censo vehicular.

7. Entrenadores externos fortalecen el balonmano en la isla.