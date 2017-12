Registraduría tendrá que revisar más de 15 millones de firmas para elecciones de 2018

El registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Giraldo, afirmó que se presentaron 11 movimientos por firmas a la Presidencia de la República y que el organismo tendrá que revisar entonces 15 millones de firmas para lo que se ha dispuesto de un equipo de verificación de cerca de 500 personas que tendrá que recibir y digitalizar los folios.

Galindo explicó que hubo 2.957 inscripciones de candidatos al Congreso; lo que representa 383 listas a Cámara y 26 listas a Senado, sin embargo para Cámara por firmas se presentaron tres lista y en Senado cinco.

Será el 13 de enero cuando el país sabrá cuáles candidatos a la Presidencia que se presentaron por firmas pasaron la prueba.

El registrador aclaró que había gran solicitud de inscripciones por firmas, “habían peticiones de 49 comités promotores a Presidencia, 48 a Senado y 113 a Cámara pero finalmente sólo quedaron para Presidencia 11, 5 para Senado y 3 en cámara”.

Sin embargo aclaró que si un ciudadano firmó en más de una lista, esta no será invalidada debido a que no existe una norma que lo prohíba.

“En la medida que se trata de un derecho fundamental como la elección, para cualquier restricción tendría que haber una norma legal, no podríamos negar la validación de una firma que esté en varios procesos por que no existe una norma, entonces no podemos excluir firmas en ese proceso”.

Respecto a las circunscripciones especiales de paz, Galindo afirmó que no se cuenta con el tiempo necesario para organizar unas eventuales elecciones aunque aclaró que mientras no haya una resolución definitiva sobre qué va a suceder no se pueden hacer pronunciamientos oficiales.

“En el hipotético caso de que si se diera vía a la circunscripciones tenemos que evaluar varias cosas, una de ellas son las condiciones del proceso, además determinar el presupuesto para adelantar el proceso electoral, iniciar actuaciones como determinar puestos de votaciones en las zonas que no son los ordinarios de siempre, abrir el proceso de inscripción de cédulas y de candidaturas”.

No obstante afirmó que “estamos a casi tres meses del 11 de marzo y yo veo difícil organizar un proceso de elección para esa fecha debido al proceso logístico”.