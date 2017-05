Soy un artista, en la calle se toca y se rebusca la papa, violinista multado en TM

Comparendo a joven violinista en TM / Foto Twitter Angélica Lozano

Sebastián García, un joven de 20 años que tocaba en violín una melodía del compositor italiano Vittorio Monti (enero de 1868-junio de 1922), fue sancionado con un comparendo pedagógico en la estación Ricaurte de TransMilenio.

El joven señaló a RCN Radio que desde hace 2 años ha venido tocando en la calle, en especial en el sistema de transporte masivo, como una entrada económica, pero también porque la música es su vida.

Dice que no le molesta que lo llamen artista callejero porque “es lo que soy, en la calle se toca y se rebusca la papa”, afirma.

“A veces la gente me dice que toque en una cena, en una reunión o me contratan para unas clases, pero la idea no es quedarse ahí”, relata.

García cuenta que incluso ha subido algunos vídeos a su página de Facebook y su canal de Youtube.

El joven fue sancionado con el comparendo pedagógico por estar tocando en TransMilenio, al amparo del nuevo Código de Policía.

Sebastián García recibió con la cabeza agachada la sanción que le impuso un agente de la Policía.

Este hecho ha causado revuelo en las redes sociales.