El ‘stand up no comedy’ que busca dejar una reflexión

En RCN Al fin de semana estuvo la terapeuta Cecilia Besso quien se encuentra realizando una temporada de un acto escénico que tituló “Stand up no comedy: porque en la vida no todo es un chiste y esto le puede pasar a usted” y en donde busca ahondar en los problemas de las adicciones.

Además, Besso contó que la idea de este trabajo surgió a raíz de su trabajo como terapeuta de varios pacientes con problemas de adicciones y en donde a partir de las historias que escuchó fue construyendo esta puesta en escena que quiere poner a reflexionar a la audiencia.