Sutamarchán se prepara para ‘La gran Tomatina 2017’

El primer puente de junio, se realiza en Sutamarchán, Boyacá ‘La gran Tomatina Colombiana’, una tradición española, que desde hace once años se practica en el municipio boyacense.

Heiner Suárez, promotor de esta iniciativa en Sutamarchán, estuvo en ‘Al fin de semana’, contando detalles adicionales de este evento, único en América Latina.

“En Sutamarchán se cultivaba tomate, pero no éramos grandes en el sector, y empezamos a promover la siembra del cultivo bajo invernaderos, volviéndose más común el cultivo de tomate. Cuando salió la primera cosecha, le propuse a las personas, hacer la primera tomatina colombiana, en 2004”, cuenta Heiner Suárez.

El promotor de la iniciativa, destacó que en ‘La gran tomatina colombiana’, se utilizan los aquellos tomates que son identificados como no apto para el consumo humano, por lo que no se desperdicia ningún tipo de comida. “El tomate que queda después de la cosecha y que no se recoge, pero que si se deja en los suelos se contamina, se pudre, daña las aguas y el medio ambiente”, asegura Suárez.

Para participar, los asistentes deben tener la tradicional camiseta blanca, que se utiliza para esta jornada, que se realiza el primer puente de junio a partir de las 3:00 p.m., en el estadio de Sutamarchán, Boyacá.