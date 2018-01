Actor de Star Trek fue hallado muerto

Foto: Instagram

El actor estadunidense Jon Paul Steuer, quien fuera estrella infantil de la serie Star Trek: The next generation, fue encontrado muerto el pasado 1 de enero por causas aún desconocidas, reseñó Excelsior.

La noticia fue dada a conocer este viernes por el portal Deadline, el cual agrega que el intérprete tenía 33 años.

Steuer saltó a la fama en los años 80 con el personaje de Alexander Rozhenko y fue el primero en interpretarlo. Más adelante personificaron a este pequeño Klingon, hijo de Worf y el embajador K’Ehleyr, los actores Brian Bonsall, Jon Paul Steuer, Marc Worden y James Sloyan. (Lea también: Los famosos que morirán este año, según predicciones)

Jon Paul Steuter nació en marzo de 1984 en California y debutó como actor a la edad de tres años. Para 1991 participó en la película Late for dinner y tuvo pequeñas intervenciones en las series Homefront y The wonder years.

En 1994 formó parte del elenco de la cinta Pequeños gigantes y en los siguientes años interpretó a Quentin Kelly, uno de los protagonistas de la serie Grace under fire (1993-1996).

Además de dedicarse a la actuación, Steuer fundó varios grupos musicales, el último P.R.O.B.L.E.M.S., del cual era vocalista. En marzo de 2015 se convirtió en empresario y abrió un restaurante vegano.