Aprenda cómo definir propósitos para mejorar su situación laboral en 2018

Cifras del inconformismo laboral registran que el 76% de los latinoamericanos no está a gusto con su trabajo y según el coach laboral César Escobar el origen de este fenómeno en Colombia está relacionado con que las personas no definen sus propósitos y no saben para dónde van.

En el fin de año es común que las personas realicen un balance sobre su vida y uno de los más importantes items es definir si se trabaja en lo que le toca o en lo que se quiere.

“El problema es que las personas se van simplemente por dónde los lleva de vida y eso tampoco funciona así, es necesario tener propósitos en el trabajo, personales lo que llama un ‘diseño de carrera’ que es alinear nuestra profesión con un propósito de vida, sin desviarnos ni por dinero ni por prestigio”, dijo Escobar.

Según su explicación existe un conjunto de tres elementos que siempre deben ir de la mano para lograr sentirnos a gusto con nuestro trabajo que son: La pasión, “pero no entendida solo como lo que nos gusta porque eso nos lleva a la frustación, hay que acompañarlo con un segundo elemento que es ‘el talento’ para que esto realmente dé frutos. Y por último está ‘el servicio’ que es hacer algo que esté ayudando a los demás”.

Para llegar a este punto en el que sabemos justamente lo que queremos existen algunos ejercicios recomendados para final y comienzo de año.

1. METAS CUMPLIDAS:

Todos los años tenemos propósitos al inicio del año, algunos de crecimiento laboral, de crecimiento personal, viajar, de salud, de placer, de calidad de vida.

EJERCICIO: Pregúntese cuantos logros cumplió, cuántos de esos logros fueron laborales y no involucraban dinero directamente, es decir, no ganar más plata o mejor posición. Es muy importante tener en cuenta que lo quiere lograr en términos de su carrera no debe estar atado al dinero o al prestigio o finalmente se sentirá vacío.

2. VALORES:

El valor es lo que se considera como lo más importante y correcto en el comportamiento de las personas, que no debería ser negociable ni por dinero.

EJERCICIO: Escriba sus 10 valores más importante, defínalos y anote cada vez que va en contra de ellos para así lograr objetivos en el trabajo. Por cada valor que no respeta en el trabajo, su nivel de satisfacción se verá disminuido.

3. LOG DE FLUIR:

El fluir es un estado donde la persona esta tan conectada con lo que está haciendo que pierde la noción del tiempo, al mismo tiempo que desarrolla la actividad con altísima destreza.

EJERCICIO: Registre cuántas veces al día le sucede esto en el trabajo y cuántas veces en otras actividades. Si se da cuenta que no le sucede en el plano laboral, debe replantear su situación laboral de acuerdo a sus propósitos.

Lo primero que hay que diferenciar es qué es carrera y qué es profesión porque muchas veces la profesión es simplemente lo que se estudia y carrera es el camino que escojo para desarrollar mi vida laboral.

Para esto, debemos tener claro que nos apasiona, que nos motiva, que talentos y competencias tenemos, para poder ver dónde se cruzan nuestras pasiones con nuestros talentos para ser útil y ser recompensado por eso.