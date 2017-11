Así se burlaron de la decoración navideña de Melania Trump

Foto: Twitter

La primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, fue la encargada de decorar a su gusto la Casa Blanca para esta navidad, optando por una decoración, en su mayoría, monocromática, ya que distribuyó en todos los pasillos y salones de la residencia presidencial, al menos 53 árboles y más de 12.000 adornos completamente blancos.

Para inaugurar las fechas festivas, Melania también organizó un espectáculo de bailarinas en uno de los salones privados de la mansión presidencial. Después, la primera dama dio la bienvenida a niños y niñas invitados para ayudar con los últimos retoques a las decoraciones.

Aunque algunas revistas y medios aplaudieron el gusto de Melania, otros consideraron que la casa simplemente se veía terrorífica, atacando a la primera dama con memes.

The decorations are up! @WhiteHouse is ready to celebrate! Wishing you a Merry Christmas & joyous holiday season! pic.twitter.com/d6ZuyeFvrw — Melania Trump (@FLOTUS) 27 de noviembre de 2017

Thank you to the talented performers from Vivid Ballet Company who helped us unveil this year’s decorations at the @whitehouse. pic.twitter.com/qFole9nmzs — Melania Trump (@FLOTUS) 29 de noviembre de 2017

Primera Dama Melania Trump presenta su decoración navideña de la Casa Blanca con el epígrafe: ‘Tradiciones honradas con el tiempo’. https://t.co/n9enxMA8oo pic.twitter.com/UUJG32bEsC — James Nava (@JamesNavaCom) 28 de noviembre de 2017

The holidays are upon us!! Right now: flotus is seeing to every last detail here at the @WhiteHouse pic.twitter.com/TglHYDVUx1 — Stephanie Grisham (@StephGrisham45) 27 de noviembre de 2017

This is so creepy 💀😱… La terrorifica decoración navideña🎄de la Primera Dama Melania Trump en la Casa Blanca 👻🤨 pic.twitter.com/nkm30k780e — The Halloweeen Blog (@TheHalloweeenB) 30 de noviembre de 2017