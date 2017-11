Cierran Facebook de Lorena Meritano

Foto Instagrama @lorenameritanooficia

La reconocida actriz argentina, Lorena Meritano, quien ha realizado parte de su carrera en Colombia, informó hace pocos días a través de su cuenta en twitter, que Facebook bloqueó su perfil por infringir las políticas de dicha red social.

La actriz que en 2014 inició una fuerte lucha con el cáncer de mama, ha estado activa en sus redes para concienciar a otras mujeres a realizarse rutinariamente los chequeos pertinentes para así prevenir la tan temible enfermedad. Una vez que Meritano confirmó hace más de un año que ya estaba sana, su misión se ha centrado en continuar con su campaña. (Lea también: Alejandra Serje publica emotivo mensaje luego de accidente en el que casi pierde la vida)

Sin temor, Lorena ha expuesto por distintos medios las cicatrices de se doble mastectomía y reconstrucción de busto en muestra de su lucha, por lo que decidió compartir en su Facebook, un programa de televisión a la que fue invitada y en el que contó cómo le ganó la batalla al cáncer.

Poco después la red social le notificó que estaría bloqueada temporalmente por mostrar sus pechos. Tras el bloqueo, Meritano expresó su descontento trinando “Facebook me bloquea por compartir cicatrices y reconstrucción en programa @InformantesTV. Eso si, está lleno de culos, tetas, violencia.Fin”.

Luego posteo otro trino asegurando que alguien la denunció por mostrar tales imágenes. “Facebook me bloqueo el público y el personal por compartir el programa Se dice de mí, donde se muestra mis cicatrices y mi reconstrucción. Me denunciaron por imágenes sensibles y Facebook me bloqueó. ¡Estamos bárbaros!”.

Los seguidores de la actriz no dudaron en expresarle su apoyo y criticar a los que no comprenden el mensaje que quiere enviar Lorena mediante sus publicaciones. A pesar del inconveniente, la argentina informó ayer que ya había sido desbloqueada.