Comentario de J Balvin en foto de Daniela Botero desató la furia de sus seguidores 

Foto Instagram

El pasado domingo, la actriz y modelo, Daniela Botero, publicó en su instagram una sugerente foto en la que al parecer solo lleva puesta una camiseta mojada con la siguiente frase estampada: I look better naked (Me veo mejor desnuda).

A los pocos minutos de divulgar dicha imagen, el reguetonero J Balvin la comentó. “¿Qué dirán los vecinos? ¿Y los padres de los amigos de tu hija?”. Y aunque se puede pensar que lo que dijo el interprete de ‘Mi gente’, fue en tono de broma, lo seguidores de la modelo no lo perdonaron y lo atacaron. (Lea también: Pamela Anderson sacude las redes sociales a sus 50 años)

“Qué dirán de tu música asquerosa?”, “¿dice un cantante de reguetón? La hipocresía”, Yo diría: haga lo que quiera pero nunca con un reguetonero”, “¿qué dirán los profesores de tus hijos cuando sepan que son hijos de un reguetonero?, “¿ahora dando clases de moral? Estos fueron algunos de los tantos mensajes que recibió el paisa.

Daniela por su parte no se manifestó ni emitió ningún mensaje hasta el momento.