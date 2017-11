Con una foto, Kris Jenner estaría confirmando embarazo de Khloé y Kylie 

Foto: Instagram Khloé

Desde hace unos meses se ha corrido el rumor que dos de las hermanas Kardashian, incluyendo una Jenner, estarían embarazadas. Kim, la mayor del clan, confirmó que ciertamente tendrá una niña gracias a la maternidad subrogada, ya que durante el embarazo de sus dos primeros hijos, la famosa estrella de televisión y empresaria, sufrió desprendimiento de placenta, por lo que decidió utilizar otro método para tener a su tercer hijo.

Por su parte, sus otras dos hermanas, Khloé y Kylie, quienes también han sido centro de especulaciones por sus supuestos estados de gravidez, no han emitido ninguna declaración bien sea para negar o confirmar la noticia. Sin embargo, a medida que pasan los días, le medios aseguran que estas famosas si están embarazadas, pues la menor de las Jenner, no ha querido exponerse en público, y Khloé ha procurado usar atuendos un poco más grande para disimular la pancita. (Lea también: Maleja Restrepo sobre su embarazo: ¿por qué su estómago no creció tanto?)

Supuestamente, el motivo del silencio se debe a que las hermanas habrían firmado un jugoso contrato con la producción de su famoso reallity “Keeping Up with the Kardashians“, para dar la primicia en el final de la temporada 14 que se está transmitiendo actualmente.

Sin embargo, Kris Jenner, publicó una foto en su cuenta en instagram con la que podría estar confirmando el embarazo de sus dos hijas. La imagen que muestra 9 paquetes de ropa para niños, estuvo acompañado por un mensaje muy revelador por parte de la matriarca: “gracias por una colección para cada uno de mis nietos“.

Con los tres hijos de Kim, incluyendo ya la que viene en camino, más los tres hijos de Kourtney y la bebé Rob, serían siete los nietos de Kris, pero evidentemente dos “colecciones” sobran en la foto.