Concierto en Manchester conmemora a las víctimas del atentado que dejó 22 muertos

Foto: Paras Griffin/Getty Images for iHeart/AFP



Con un minuto de silencio empezó el concierto en Mánchester en homenaje a las víctimas del atentado tras el espectáculo de Ariana Grande hace dos semanas, y un día después de un nuevo ataque que dejó siete muertos en Londres.

Cientos de los asistentes al evento, recordaron a través de pancartas “a las 22 personas que fallecieron en medio de estos actos terroristas que se registraron el pasado 22 de mayo, mientras Marcus Mumford, el líder del grupo Mumford & Sons, inició el espectáculo.

El concierto, llamado “One love Manchester”, con 50 mil 000 entradas vendidas, se celebra en el estadio de críquet de Old Trafford, casi dos semanas después del atentado suicida perpetrado por Salman Abedi.

Junto a la cantante norteamericana Ariana Grande quien nuevamente regresó a participar en este evento, también se encuentran artistas como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, the Black Eyed Peas, Little Mix y Niall Horan, de One Direction, entre otros.

En sus redes sociales, Grande escribió “Rezando por Londres” y agregó que “No debemos tener miedo y debemos rendir un homenaje a los afectados, aquí y en todo el mundo, juntaremos nuestras voces y cantaremos con fuerza”.

Cabe recordar que los beneficios del concierto serán destinados a las familias de las víctimas.

Rachel Jea, de 32 años, explicó que había asistido al anterior concierto de Grande y pensó que era importante estar en el del domingo, para recuperar su confianza después del atentado.

Entre tanto, 24 niños de una escuela de Mánchester, algunos de los cuales resultaron heridos, subirán este domingo al escenario para cantar junto a Ariana Grande su éxito “My Everything”.

Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta el jueves a 40 libras ($51dólares) se vendieron en pocos minutos. También había 14.200 entradas gratis reservadas a los que estuvieron en el concierto del 22 de mayo.

“Hemos aumentado nuestros recursos, con un importante número de agentes de la policía de la región de Mánchester y colegas de otras fuerzas, algunos de los cuales irán armados”, dijo el superintendente Stuart Ellison.



Por: AFP