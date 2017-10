Un dron intenta, sin éxito, quemar una bandera contra Trump en Francia

Foto: AFP

Un dron intentó, sin éxito, quemar la bandera que ondea en lo alto de la sede de la asociación cultural Le Lieu Unique en Nantes (noroeste de Francia) y que lleva un mensaje contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció hoy esa agrupación.

Le Lieu Unique detalló en un comunicado que la acción contra esa instalación artística se produjo la pasada noche e informó de que ha presentado una demanda por estos hechos.

Según el centro cultural, la bandera, con el lema contra Trump “He will not divide us” (“Él no nos dividirá”), no sufrió daños en el ataque, que fue grabado por una cámara de vigilancia.

De hecho, el dron, cuya propiedad aún se desconoce, cayó desde 38 metros de altura cuando pretendía quemar esa bandera, que ondea en una cúpula del siglo XIX perteneciente a las antiguas fábricas de galletas Lu.

La bandera -obra de Shia LaBeouf (EE.UU.), Nastja Rönkkö (Finlandia) y Luke Turner (Reino Unido)- ha sido objeto de polémica desde que se colocó en Nantes el 16 de octubre.

Los responsables de Le Lieu Unique aseguran que han recibido amenazas, que, según la prensa, proceden de ámbitos de la extrema derecha.

Desde que en enero comenzó a instalarse esta obra en varios países como Estados Unidos y el Reino Unido, grupos neonazis y supremacistas blancos, entre otros, han expresado su malestar.

En enero pasado, LaBeouf fue arrestado en Nueva York por involucrarse en un altercado relacionado con esa instalación artística.

Por EFE