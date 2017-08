Eclipse solar 2017: Un fenómeno natural que se volverá a presentar hasta 2073

Foto AFP

Este 21 de agosto, los colombianos podrán disfrutar del eclipse total de sol que cruzará Estados Unidos de costa a costa, algo que no pasaba desde 1998 y que se prevé vuelva a ocurrir hasta 2073.

El “Gran eclipse americano”, como es popularmente llamado, podrá ser observado durante aproximadamente dos horas, entre la 1:37 y las 3:42 p.m. y hará sombra visible de aproximadamente 110 km de ancho, dándose completamente en Canadá y México; y de forma parcial en Colombia.

La Nasa explica que el fenómeno se produce “cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que, durante el día, la luna se mueve por delante del sol”.

En Bogotá, el eclipse se verá en su mayor esplendor a las 2:43 p.m. y tendrá una visibilidad del 24%. En Barranquilla, habrá una visibilidad del 43% a las 2:33 pm. Mientras que, en Medellín, se podrá observar en un 26% a las 2:39 p.m. Por su parte, en Cali habrá una visibilidad parcial del 17% a las 2:41 de la tarde.

“Este fenómeno es relativamente frecuente que se da en el planeta, que es el paso de la luna por el frente del disco solar, la luna en ese momento se encuentra entre la tierra y el sol, lo que significa que la luna no podrá reflejar la luz del sol encontrándose en fase de luna nueva…En Colombia mejor sitio de observación será Punta Gallinas (La Guajira) donde se podrá apreciar en un 60 %”, según explica el profesor Gregorio Portilla, director del Observatorio Astronómico de la U.N.

En Colombia el último eclipse total de este tipo se vio el 26 de febrero de 1998. “Este eclipse se verá de forma espectacular, esta vez el Sol estará a 400 veces más lejos que la Tierra, pero la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol. La consecuencia de esto es que siempre vemos que el tamaño que proyecta el Sol en la Tierra es casi igual al que proyecta la Luna, por eso es que en muchos eclipses de este tipo el astro mayor queda complemente cubierto”, amplía el profesor Portilla.

Por su parte, la Universidad Nacional en alianza con la plataforma UNinnova, ha habilitado un reto en el que buscan cazadores del eclipse bien sean de la comunidad universitaria o público en general para que suban fotos del eclipse solar y de los instrumentos que utilizaron para la observación recibiendo un certificado de la Universidad de California en Berkeley.

¿Cómo observarlo?

La Nasa recomienda no ver directamente hacia el Sol, ni por un segundo, mientras que este tipo de eclipses ocurre ya que la vista puede quedar afectada permanentemente.

En ese sentido, el profesor Portilla recomienda a las personas que lo verán no hacerlo directamente ya que la luz que proviene del sol puede ocasionar problemas en la vista. “Las personas no deben utilizar radiografías, vidrios ahumados incluso los rollos fotográficos porque eso no está diseñado para filtrar la radiación ultravioleta y eso podría quemar la retina, lo ideal es verlo a través de un filtro que se puede adquirir en las ferreterías y el cual es el número 14”, añade.

Sin embargo, el experto explica que, si no se cuenta con un filtro, telescopio o equipo especial, también es posible observar el eclipse con un instrumento casero debidamente elaborado.

“Por ejemplo, en uno de los lados de una caja de gran tamaño -en la que se pueda meter la cabeza- se recorta un cuadrado de 5 por 5 centímetros. Luego se cubre la abertura con papel aluminio y se le hace un pequeño agujero del tamaño de un alfiler. Esa parte deberá apuntar hacia el Sol, que se proyectará en la cara opuesta de la caja, lo que permitirá ver el eclipse de forma segura”, comenta.

El análisis de estos eclipses permite a la ciencia dar nueva información sobre la estructura y la composición del sistema solar. El fenómeno será transmitido en directo por la Nasa, a través de su plataforma online.