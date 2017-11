¿En el rebusque? Gaby Spanic está vendiendo su ropa por Instagram

Foto: Instagram

Desde hace varias semanas la prensa ha venido especulando que la actriz venezolana, Gabriela Spanic, está pasando por una crisis financiera, ya que por ahora no cuenta con ningún contrato para alguna producción de televisión. Hasta se dijo, que a la actriz le tocó reconciliarse con su hermana gemela, Daniela, para que la ayudara y además, le diera alojo por unos días.

Aunque la actriz en varias ocasiones ha negado los rumores de su supuestos problemas económicos, los mismo nuevamente han cobrado fuerza cuando se dio a conocer que Spanic estaba vendiendo su ropa y algunos artículos personales a través de instagram.

En la cuenta @spanicshop, la actriz puso en venta vestidos que usó en eventos, novelas y sesiones de fotos, piezas de orfebrería, y hasta el collar que utilizó el día de su boda con el también actor, Miguel de León. (Lea también: Jennifer López causa controversia por atrevido vestuario)

En algunos de los videos publicados en su cuenta donde comenta la razón de vender sus atuendos, la actriz asegura que tiene en puerta varios proyectos, y para que los mismos se lleven a cabo, necesita dejar atrás parte de su pasado. “No estamos acostumbrados a los cambios, he tenido la oportunidad de adaptarme a cada situación. Yo no pretendo que el mundo se rinda a mis pies, pues a veces entramos en problemas o conflictos y no sabemos que hacer, pero les quiero dar el consejo de no apegarse a las cosas materiales, pues eso va y viene”.

“Todo esto solamente significa un cambio, despegarse de las cosas son cambios, y ellos muchas veces son positivos. Tengo tantos proyectos de los que no puedo hablar ahora, pero a veces hay que desprenderse del pasado para darle paso a esos nuevos proyectos”.

Todo cambio siempre será positivo! Gracias Dios te amo! ❤️! Sorpresas y muchos regalos 🎁 en mi tienda! Totallll Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv) el 27 de Oct de 2017 a la(s) 4:09 PDT

Los amo mis Ángeles! Gracias por tanto apoyo! Gracias mi @wdproducciones_ y @eldelagorravinotinto 👋👋👋😘😘😘😘😘😘 Una publicación compartida por Gabriela Spanic (@gabyspanictv) el 4 de Nov de 2017 a la(s) 2:16 PDT

Más información Direct 📥 #Spanicshop Una publicación compartida por Spanicshop (@spanicshop) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 1:44 PDT

Más información Direct 📥 #Spanicshop Una publicación compartida por Spanicshop (@spanicshop) el 14 de Oct de 2017 a la(s) 8:59 PDT