Un enigmático tuit de Trump se vuelve viral

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó un tuit en la noche del martes con una extraña palabra, “covfefe”, que rápidamente se transformó en el tema número uno en las redes sociales.

“Pese a la prensa constantemente negativa covfefe”, se podía leer en la cuenta de Twitter de Donald Trump.

Además de que la frase parece cortada, ¿qué quiere decir “covfefe”? ¿Es un mensaje cifrado para Vladimir Putin? ¿O una falta en el tipeo? Bromas y comentarios risueños comenzaron a inundar Twitter y #covfefe se convirtió de inmediato en el término más buscado y discutido en las redes.

“‘Covfefe’ podría decir ‘Renuncio'”, se burlaba una falsa traducción del ruso al inglés de Google. Entre otros comentarios, se leía “drenar el covfefe“, jugando con la promesa electoral del candidato Trump de “drenar el pantano” en referencia a Washington.

“Covfefe es una palabra formidable, y punto – Mañana Sean Spicer”, se leía en otro tuit que parodiaba una reacción del portavoz del presidente.

Para evitar toda confusión, el Regent’s English Language Center de Londres escribía: “Para todos nuestros estudiantes de lengua inglesa, podemos confirmar que covfefe no es una palabra del inglés. Todavía”.

Hacia las 09:45 GMT, el tuit de Trump, que había sido retuiteado 120.000 veces y 39.000 veces compartido, fue borrado, más de cinco horas después de haber sido publicado.

Poco después, el mismo Donald Trump relanzó las especulaciones al escribir en la red: “¿Quién puede descifrar el verdadero significado de +covfefe+??? Diviértanse!”

Who can figure out the true meaning of “covfefe” ??? Enjoy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de mayo de 2017