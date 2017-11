Famosa Youtuber se rapó todo su cabello en cámara

Captura de Youtube

La famosa youtuber finlandesa, Saara, causó sensación en internet luego de publicar un video en el cual se ve rapándose todo su cabello.

El video consiguió más de dos millones de reproducciones en Youtube y recibió más de 100 mil likes de sus miles de seguidores.

“He estado esperando esto por un largo tiempo, desde que puedo recordar realmente, era de mi lista de cosas por hacer antes de morir. Pero siempre lo posponía esperando por el momento correcto”, aseguró la joven en el video.

“Bueno, escucha mundo, el momento nunca será el correcto. Así que haz lo que quieras, mientras no hieras a alguien”, agregó.

Poco a poco la joven comenzó a cortar su cabello. El resultado fue impresionante, pues la joven lucía realmente radiante y hermosa sin cabello. “Me gusta pensar que la belleza no deriva de mi cabello y que mi belleza no está definida por el largo de mi pelo, o como luzca, sólo me quiero sentir libre”, dijo.

Con información BioChile