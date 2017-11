Foto de Madonna viajando en clase económica sorprende en redes

La artista causó sensación durante un vuelo de Londres a Lisboa, en el que se le vio con un atuendo descomplicado y sin maquillaje.

Para los viajeros fue increíble ver a la llamada reina del pop tan cerca y sin ningún tipo de restricción, teniendo en cuenta su nivel de popularidad y el gran capital que tiene. (Lea también: Madonna acepta una compensación por “invasión de la intimidad”)

La presencia de Madonna en clase económica fue retratada y compartida por varios usuarios de redes sociales.

“Imagina ver a Madonna en tu vuelo”, comentó un usuario en Twitter.

Imagine seeing Madonna on your flight 😲 pic.twitter.com/TQE9czxuQf

— Madonna Nation (@MadonnaNation) 31 de octubre de 2017