Furioso por derrota de su equipo, hincha lanzó pantalla gigante por el balcón

Pantallazo tomado de YouTube

El hincha del New Orleans Saints, en el fútbol americano, no soportó la derrota de su equipo en el último segundo ante el New Orleans Saints.

El pasado domingo, luego que un fanático del New Orleans Saints viera cómo el triunfo de su equipo se escapaba cuando ya iba a finalizar, éste perdió el control y la emprendió contra su televisor.

Sin dudarlo, el furioso hincha sacó al balcón de su apartamento un televisor de 65 pulgadas y lo lanzó al vacío.

Según reportan medios estadounidenses, antes de lanzar la pantalla gigante al vacío ya había descargado toda su ira en el televisor, a tal punto que quedó con las manos heridas a pesar de los llamados de su esposa para que se controlara.

Los Minnesota Vikings y el New Orleans Saints disputaban una plaza para la semifinal de la NFL. La final se disputará el próximo 4 de febrero.