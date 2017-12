Hijo de Gloria Trevi le envió conmovedor mensaje a Keaton Jones, niño víctima de bullying

Captura Instagram

Hace pocos días se hizo viral un video en el que se ve a un niño llamado Keaton Jones, quien le contaba a su madre entre lagrimas como sus compañeros del colegio lo acosaban. La contundencia de Keaton y la gran difusión que han tenido sus palabras por las distintas redes sociales, han desatado una ola de solidaridad.

El niño procedente de Tennessee se pregunta entre sollozos “¿Por qué intimidan? ¿Por qué se alegran de ser malos con personas inocentes”, interrogantes que han servido para movilizar a distintas personalidades de EEUU, como Chris Evans, Justin Bieber , Snoop Dogg, Millie Bobby Brown, Selena Gomez, Demi Lovato, Katy Perry, Mark Hammil, Mark Ruffalo, Eva Longoria, entre otros. (Lea también: Un niño víctima de bullying conmovió a varios famosos con su historia)

Otro que se sumó al rechazo del bullying al que es sometido Jones, fue el pequeño hijo de la cantante mexicana Gloria Trevi. Armando Gómez publicó un video apoyando a Keaton y alentándolo a seguir adelante. “No deberían decirte cosas, para mi pareces una persona muy buena y nadie debería estar haciéndole eso a nadie”, afirmó Armando.

El niño aprovechó para contarle que él también fue víctima de bullying cuando cursaba el cuarto grado, “mis compañeros me decían apodos y también insultaban a mi mamá, estaba muy molesto, por eso quería pelear con ellos, pero no lo hice, los mire a los ojos y les dije, no, eso me funciono”, relató el hijo de Trevi.