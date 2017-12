Hombre culpó a Selena Gomez del suicidio de su hija

Foto: Instagram

El éxito de la serie ’13 Reasons Why’, producida por Selena Gomez en colaboración con Netflix, también ha traído consigo críticas por la manera en que el programa aborda temas sensibles como la depresión juvenil y el suicidio, reseñó Quién.

En medio de la polémica que generó la serie, ha surgido una acusación contra Selena y los implicados en su producción de parte de un hombre que asegura que el programa influyó en el suicidio de su hija. (Lea también: ‘El Puma’ se recupera “positivamente” tras doble trasplante de pulmón)

De acuerdo con medios internacionales, Herndon y su esposa encontraron a su hija Bella, de 15 años, colgada en su clóset el pasado 18 de abril y, aunque fue atendida, ella murió 10 días después. Según la declaración del padre, la familia se enteró que la joven había visto recientemente ‘13 reasons why’ y, según su opinión, ello favoreció su decisión de quitarse la vida.

El padre asegura que ha solicitado a Netflix y a la cantante cancelar la producción de la segunda temporada pero no ha recibido respuesta, por lo que, dijo, emprenderá acciones legales.

ha asegurado que la serie, que trata la historia de una chica de 17 años que se quita la vida y deja una caja con cintas explicando sus razones, influyó en la decisión de su hija y pidió que se cancele el estreno de la segunda temporada: “Selena Gómez y Netflix necesitan entender que no todos entenderán esto muy bien. Para algunas personas que están luchando contra la depresión, esto podría atraparlos en el momento equivocado, creando lo que se llama el evento desencadenante. Recuerden que hay adolescentes que están en un lugar más oscuro y que podrían ser tus amigos, tus hermanas”, declaró Herndon a Radar Online.

Posteriormente, John criticó las últimas acciones de la cantante y actriz: “Selena me enferma. Ella es una persona extremadamente perturbada al pensar que este programa tiene algún tipo de valor social redentor. No ha parado de hacer énfasis en cómo vivió su trasplante de riñón, no para de hablar de lo doloroso que fue y se la pasa diciendo ‘oh, pobre de mí’ para ganar cariño. Eso es asqueroso”, puntualizó.