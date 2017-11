Jennifer López causa controversia por atrevido vestuario 

Foto: Instagram

La cantante Jennifer López ha dejado a sus sugeridores sorprendidos con una foto que publicó en su instagram, ganando malos comentarios por muchas personas, pero también elogios por parte de otras.

En dicha imagen se ve a la cantante sobre tarima en Dubái interpretando alguno de sus temas, pero lo que causó controversia fue el vestuario que tenía puesto. Un body que solo tapaba estratégicamente algunas partes de su cuerpo fue la razón del escándalo. (Lea también: Piqué hizo llorar de rabia a Shakira durante una cena, asegura revista española)

El atrevido atuendo de López, provocó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, algunos la calificaron de vulgar y otros coincidían en que ese no es un estilo apropiado para uno mujer de 48 años. “Que ridícula ropa, no deberías vestirte así, opacas tu belleza.. Que feo que te vistas así, me da vergüenza ajena”; “Disculpa, pero creo que te pasas con tu vestimenta, ¡eres la artista sí! Pero no tienes 20 para que tu ropa sea así, ¡oh Dios!”; fueron algunos de los duros comentarios que recibió la cantante.

Pero, otros no escatimaron en palabras para apoyar a J.Lo. “Eres fabulosa”, “Ella puede hacer con su cuerpo lo que le de la gana, y es lo único que importa”, “Me encanta, se nota que está segura de ella misma”.