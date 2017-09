La escalofriante ‘cara’ del huracán Irma

Imagen tomada de Twitter

El huracán Irma, que a su paso ya ha dejado destrucción, varias personas muertas y otras desaparecidas, no deja de aterrar a quienes le siguen su evolución y recorrido.

Es esta ocasión, una escalofriante ‘cara’ despertó la curiosidad de las personas que se percataron del extraño rostro formado por el huracán. (Lea aquí: Irma dejó más destrucción que Andrew pese a que no fue tan intenso: ciudadana colombiana)

Here’s a still close up shot of the eye of hurricane Irma I too with my cell. Not fake or doctored. What do YOU see. pic.twitter.com/vwgKoqtcmD — connie johnson (@conz2) 11 de septiembre de 2017

La imagen fue registrada por un satélite de la Nasa que monitorea el huracán desde el espacio.

Según las imágenes que la misma Nasa publicó y que no dejan de ser compartidas en redes sociales, se observa cómo en el ojo del fenómeno se forma una silueta con ‘aspecto de rostro’.

Estas imágenes ya despertaron reacciones por parte de los usuarios quienes, en su mayoría, las califican como “la cara del mal” que puede llegar a ocasionar el huracán.