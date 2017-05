La ex del ‘Ken humano’ quiere parecerse a Kim Kardashian

La brasilera Jennifer Pamplona, de 24 años, ha gastado una fortuna en cirugías con tal de parecerse a la estrella norteamericana Kim Kardashian.

La excéntrica forma de vestir de la Kardashian y sus marcadas curvas despiertan en su público tanta admiración, hasta el punto que sus seguidoras están dispuestas a modificar su cuerpo con tal de parecerse a ella, como el caso de Jennifer.

A los 17 años, Jennifer se sometió a su primera cirugía para aumentar el tamaño de sus senos inspirándose en la conocida muñeca Barbie. Desde entonces, ha realizado en su cuerpo a varias intervenciones como liposucción, rinoplastia, bótox e inyecciones.

Para Jennifer, Kim Kardashian representa su ideal de belleza, por lo que parecerse a ella se ha convertido en su principal objetivo.

Pamplona, quien ahora tiene 24 años continúa con su carrera de modelo y presentadora y pretende aumentar sus glúteos hasta tener un tamaño mayor que Kim Kardashian.

“Me he propuesto a tener una cola más grande que la de Kim. Todo el mundo me dice que no debo seguir agrandándolo, pero en mi mente necesito hacerlo porque la cirugía me ayuda con mi autoestima”.