“La La Land”, triunfadora de los BAFTA con cinco premios

US actress Emma Stone (L) poses with the award for a Leading Actress for her work on the film 'La La Land', and US director Damien Chazelle poses with the award for a Director for his work on the film 'La La Land' at the BAFTA British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall in London on February 12, 2017. / AFP PHOTO / Ben STANSALL



“La La Land”, el musical de Damien Chazelle, fue la triunfadora de la 70 edición de los Bafta del cine británico al ganar cinco de los nueve premios a los que optaba, entre ellos los de mejor película, director y actriz protagonista (Emma Stone). También se hizo con el de música y dirección de fotografía en una gala celebrada en el Royal Albert Hall de Londres. Mientras que el premio a mejor actor fue para Casey Affleck por “Manchester by the Sea” (“Manchester frente al mar”), película que se llevó dos Bafta, el mismo número que “Lion”.



Por: EFE