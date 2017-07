Las hormigas ven el mundo a través de su nariz, según estudio

Foto referencial Ingimage

Una investigación publicada en la revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), reveló que las hormigas, además de antenas, utilizan un “alfabeto de olores” para poder comunicarse.

De acuerdo con los expertos, estas mezclas olorosas actúan como uniformes bioquímicos, identificando hormigas individuales por casta, colonia y especie, lo que les ayuda a regular el comportamiento, permitiéndoles navegar por los sofisticados sistemas sociales que les han convertido en una de las familias de animales más sorprendentes del mundo.

Uno de los autores del estudio, Laurence Zwiebel, profesor de Ciencias Biológicas, dijo que “las hormigas ven su mundo a través de su nariz y sus antenas. Si usted es una hormiga, ve a otros por su olor y otros lo ven por su olor”.

El objetivo del estudio, según los expertos, no es solo proporcionar nuevas perspectivas sobre cómo hormigas, abejas y otros insectos sociales crean y administran sociedades complejas, sino poder evidenciar cómo otros animales “más avanzados” lo hacen también.