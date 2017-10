Las mujeres son más felices si están con un hombre feo, lo dice la ciencia

Foto: Ingimage

Siempre han existido las parejas en la que ellos no son nada guapos pero en cambio ella, son una belleza. Normalmente cuando esto sucede, la sociedad siempre se pregunta porque una mujer tan bonita se junta con un hombre tan feo.

Tal incógnita llevó a la estudiante de doctorado, Tania Reynolds y la profesora asistente de psicología, Andrea Meltzer a realizar una investigación con un grupo de personas y llegaron a la conclusión que cuando una mujer se junta con un hombre feo, suelen ser más felices.

Las investigadoras evaluaron las relaciones de 113 parejas de recién casados, para así entender si el atractivo juega un papel en la felicidad. (Lea también: Cómo dar una mala noticia, la ciencia le explica cómo hacerlo)

Increíblemente los resultados revelaron que las mujeres que no tiene parejas atractivas, se siente completamente a gusto consigo mismas porque no siente la necesidad de verse perfectas para ellos. Muchas de las esposas aseguraron que no se preocupaban por ejercitarse o hacer dietas estrictas para verse más sexys que otras mujeres.

Por su parte las féminas que comparte sus vidas con hombres apuestos, manifestaron sentir ansiedad por lucir bellas constantemente para sus parejas, pues constantemente sienten temor de ser abandonas.

Ante las conclusiones surgió la inquietud con respecto a la salud de esas mujeres que solo piensan en verse bien, por lo que Meltzar aconseja a los hombres que las adulen de vez en cuando para consolidar su confianza. “Una forma de ayudar a estas mujeres es que los compañeros sean muy reafirmantes, recordándoles, ‘Tú eres hermosa. Te amo con cualquier peso o tipo de cuerpo.



Con información de Muy Interesante