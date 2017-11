Las restricciones que tiene la madre sustituta del bebé de Kim Kardashian

Kim Kardashian / AFP

Pese a que el embarazo subrogado de Kim Kardashian se ha mantenido al margen de la vida de la socialité y su familia, ahora se sabe que la mujer que carga en su vientre al bebé de Kim y KanyeWest tiene restricciones muy particulares, reseñó Tv y Novelas.

De acuerdo a TMZ, la mujer no puede fumar, ni beber alcohol, comer alimentos crudos, tomar más de una bebida con cafeína al día, pintarse el cabello, y aunque hasta ahí todo parece normal, la lista continúa: no cambiar la arena de la caja de su gato y no entrar a jacuzzis, ni saunas. (Lea también: La escena subida de tono que protagonizó la novia del príncipe Harry)

De acuerdo al mismo portal, la mujer desconocida, tendría unos veinte años, está casada, tiene dos hijos y estudios universitarios; y por prestar su vientre a los West recibirá 45 mil dólares en diez pagos.

Asimismo, con la finalidad de que el bebé nazca con perfecto estado de salud, el contrato de esta chica estipula que en caso de una lesión durante la gestación, recibirá cuatro mil dólares más.