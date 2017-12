Las supuestas peticiones de Khloé Kardashian y Kylie Jenner para el nacimiento de sus bebés

Foto: Instagram Khloe Kardashian

Desde hace meses se viene especulando que las hermanas, Khloé Kardashian y Kylie Jenner, estarían a la espera de sus primeros hijos, y es que hasta los momentos ninguna ha confirmado rumor. Sin embargo, hace poco Kris Jenner, madre de las famosas hermanas, hizo una publicación en su instagram que de alguna forma confirma el embarazo de sus hijas.

Según la prensa estadounidense, las mujeres darían a luz en el mes de febrero, y sería en el hospital Cedars-Sinai (en Los Ángeles). La Revista Ok! asegura que tanto Kylie como Khloé les están haciendo una peticiones bastante extravagantes al personal del centro médico. (Lea también: Maluma dejó sin aliento a sus seguidoras mientras ejercitaba su ‘chocolatina’)

Supuestamente Kylie ya pidió una maquina de snacks totalmente abastecida para su cuarto, Khloé solicitó un jacuzzi nuevo para su habitación, pues su sueño es tener un parto en agua. Además, la misma publicación dice que ambas pidieron sábanas de mil hilos en color gris claro y exigieron que se prohíba el uso de celulares al staff que esté en contacto con ellas, para evitar fotos no deseadas.

También se dice que Kylie rentó todo el piso completo del hospital donde nacerá su bebé.

Aparentemente, el motivo del silencio se debe a que las hermanas habrían firmado un jugoso contrato con la producción de su famoso reallity “Keeping Up with the Kardashians“, para dar la primicia en el final de la temporada 14 que se está transmitiendo actualmente.