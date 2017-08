LeBron critica a Trump por hacer que el odio “este de moda”

La superestrella de los Cleveland Cavaliers, LeBron James, criticó a Donald Trump por hacer que el odio “esté de moda” y defendió que se combata el racismo en lugar de escuchar al “supuesto presidente”.

LeBron reaccionó rápidamente después de que el presidente estadounidense reiteró su opinión de que había “culpa de ambos lados” en los disturbios raciales el fin de semana en Charlottesville (Virginia).

“El odio siempre ha existido en Estados Unidos. Sí, lo sabemos, pero Donald Trump acaba de ponerlo de moda”, señaló LeBron en su cuenta Twitter.

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!

— LeBron James (@KingJames) 15 de agosto de 2017