Los más recientes ‘descaches’ de los mandatarios

Últimamente los mandatarios nos han sorprendido con una serie de pronunciamientos que han hecho sobre temas álgidos. Parece ser que el término ‘políticamente correcto’ ya no lo tienen tan presente en sus discursos.

El más reciente caso es el del presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien desde Santander se refirió a la tragedia originada tras la caída del Puente Chirajara que dejó nueve personas muertas y además produjo el cierre de la vía Bogotá – Villaviencio a causa del riesgo de un posible desplome de la otra parte de la estructura.

Mientras destacaba que en su Gobierno se han construido 450 puentes, se le fueron las ‘luces’ con el comentario.

“Lo que pasó en la vía entre Villavicencio y Bogotá fue una tragedia pero esas cosas suceden. Estamos con el ministro (Transporte), el director de la ANI y con el concesionario solucionando ese problema para que esa vía quede completa la mayor brevedad posible”, dijo el mandatario.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar y cuestionan que el mandatario diga que “esas cosas suceden”.

Segun @JuanManSantos con respecto al puente de chirajara “esas cosas suceden”…lo qie le falto decir es que suceden solo en Colombia… — luis cortés (@alejoluis24) 2 de febrero de 2018

Sin embargo, no ha sido el único que se ha descachado esta semana. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa también fue fuertemente criticado por destacar la reducción de embarazos en adolescentes y decir que es muy positiva porque “es prevención de delincuencia”.

La gran reducción en embarazos en adolescentes que hemos logrado es muy positiva para las mujeres, para los niños y es prevención de delincuencia pic.twitter.com/DAW6ERSois — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 31 de enero de 2018

Dicho comentario causó indignación en algunos ciudadanos que le respondieron en el tuit cuestionando que diera a entender que los embarazos adolescentes son sinónimo de delincuencia.

Otro desliz lo tuvo el candidato a la Presidencia, Sergio Fajardo, quien durante un foro ambiental que se llevó a cabo en la Universidad de Los Andes el pasado 24 de enero fue abordado por nuestra periodista de RCN Radio, Carolay Morales, quien le hizo una serie de preguntas sobre medio ambiente a varios de los candidatos que aspiran llegar a la Casa de Nariño.

Ante la pregunta ¿cómo se llama el páramo más grande del mundo y dónde está ubicado?, el antioqueño con evidente molestia respondió que no va a un concurso sino a gobernar el país y que por lo tanto no ocupa un espacio en su cabeza con esa información.

“En este momento sinceramente yo no me acuerdo, pero esta pregunta tiene una característica, estamos en la época digital, coja el celular pregunte cuál es el páramo más grande del mundo y se lo dice Google y yo no tengo que ocupar espacio en mi memoria con este dato porque yo no voy para un concurso sino para liderar el país”, dijo Fajardo.

Ante tal respuesta el candidato presidencial no se salvó del escarnio público en Twitter, ya que los usuarios de esta red social no dudaron en opinar y hasta en juzgar su forma de pensar. Otros también lo apoyaron.