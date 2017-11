Los memes más graciosos de Italia por su derrota

Italia no participará de la Copa del Mundo de Rusia 2018 por primera vez desde el Mundial de Suecia 1958. La Azzurra tampoco estuvo en Uruguay 1930, aunque en esa cita mundialista fue por decisión propia.

Luego de la derrota 1-0 en el global ante Suecia, por el repechaje europeo, las redes sociales se inundaron con burlas hacia la Selección cuatro veces campeona del mundo.

Time for Ventura to get the boot? 🇮🇹 pic.twitter.com/mXCzYRCAbK

Its sad that Italy are out of the World Cup.First time since 1958. Its unbelievable #ITASVE #Italia #Buffon

Me: pic.twitter.com/a8FsEzgHMZ

— Kashif Aslam (@KashifAslam_J) 13 de noviembre de 2017