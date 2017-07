Murió Bradley Lowery, el niño amigo de Jermain Defoe

Bradley Lowery, niño inglés de seis años, ha fallecido este viernes a causa del cáncer terminal que padecía.

Lowery fue un gran aficionado del Sunderland y el club ayudó a concienciar a la gente de la enfermedad que sufrió así como a recaudar fondos para la fundación que llevará su nombre.

Además, el delantero inglés Jermain Defoe, exfutbolista del Sunderland, estuvo muy cerca de Bradley Lowery y compartió con él sus últimos meses de vida: “Hablo con su familia a menudo y hace unos días estuve con él. fue duro verle sufrir así”, aseguró el jugador este jueves.

The thoughts of everyone at #afcb are with the Lowery family and their friends at this difficult time.#OneBradleyLowery ❤🖤 pic.twitter.com/5wnHn5mCRX

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 7, 2017