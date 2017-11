Nairo Quintana le salió al paso a polémica con Mikel Landa

Foto: AFP

El ciclista colombiano del Movistar Team Nairo Quintana ha zanjado cualquier polémica con Mikel Landa, nuevo compañero de equipo, tras un cruce de declaraciones entre ambos días atrás, al declarar que la incorporación del español da “más tranquilidad” y opciones para enfrentarse al Sky de Chris Froome.

Quintana ha asegurado que el encuentro con Landa durante la concentración de Gorraiz (Navarra) “ha sido muy bueno“. “Nunca hemos tenido ningún problema de rivales y menos ahora. Es muy agradable, extrovertido y hemos estado bien esta semana“, ha añadido.

“Landa da mucha más tranquilidad y tenemos más opciones para enfrentarnos al Sky que ha dominado en las grandes vueltas“, ha agregado.

El ciclista colombiano ha aparcado la polémica de los últimos días sobre el liderazgo del equipo: “Los límites no los pone nadie, solo cada uno y la carretera. Desde fuera se quiere sembrar cierto malestar que no existe. No es un rival, es un compañero de equipo y trabajaremos en equipos para hacer lo mejor“.

Quintana ha indicado además que él no puede cambiar nada por la llegada de un nuevo compañero y ha dicho que “viene haciendo lo mismo” desde que fichó por el Movistar Team, al tiempo que ha apuntado que quiere que Landa “esté en el Tour”. “Seguramente estaremos los dos en el Tour“, ha afirmado.

El corredor colombiano ha declarado que después del último Tour, el peor de su carrera, tiene “más ganas” para el próximo y tiene “mucha ilusión de volver” para pelear por la victoria.

“Me centro en el Tour, es el objetivo y llegar al cien por cien. Después ya pensaremos qué hacer“, ha dicho Quintana, quien ha comentado que es “factible” correr Giro y Tour pero “no a corto plazo”.

Sobre el pasado Tour ha destacado que ha aprendido que debe regularse durante el año para llegar en plenas facultades y, en este sentido, ha apuntado que se trata de hacer un calendario “con menos intensidad para llegar más fresco al Tour”.

“He ganado Giro y Vuelta, y tengo el sueño de ganar el Tour. No estoy frustrado y sigo con la ilusión de seguir luchando“, ha manifestado Quintana, quien se ve capacitado a sus 27 años.

